電池題材夯！日4企業共同開發固態氧化物燃料電池 SOFC

日本陶業大廠則武 (Noritake)(5331-JP)、東陶 (TOTO)(5332-JP)、NGK(5333-JP)、日本特殊陶業 (5334-JP) 在週一 (4 日) 表示，為了開發使用陶瓷材質的燃料電池，計畫於 2019 年 12 月時共同成立新公司。這四家公司將共同研發，在高效率發電效率系統受到矚目的「固態氧化物燃料電池」(Solid Oxide Fuel Cell，SOFC)。

SOFC 以陶瓷作為主要材料，利用空氣中的氧及天然瓦斯所製造出的氫氣，在進行化學反應後來產生電能。由於發電過程中，不會產生二氧化碳，對環境相當的友善。可廣泛運用在電動車 (EV) 及家用發電機上。加上發電效率高，可望在商用及家用市場上普及。

韓國現代的氫燃料電池概念車 (圖：AFP)

然而，發電過程必須在高溫下運作，在技術上的難度並不低。除此之外，在耐用度等問題上也都還有疑問。NGK 的大島卓社長在相關研發問題上表示，「開發上非常困難」。

這四家企業，在先前各自進行研發，也始終未能進入商品化階段。未來透過彼此技術的整合，盼能早日進入實用階段。家用小型可攜式行動電源，還有大型商用發電設備等，都是今後的發展目標。

追朔這四家企業的歷史，其實都源自於 1876 年所成立的貿易商「森村組」(現在的森村商事)，也都是森村集團的主要成員。在二次大戰前森村財閥「一業一社」的理念下，各自獨立發展。截至目前為止，這四家公司在業務上少有往來，這次的合作也是頭一遭。

由四家企業共同出資成立的新公司，將設在日本特殊陶業位於日本愛知縣小牧市的工廠內。各家企業的出資比例，以及未來的公司代表人均尚未決定。