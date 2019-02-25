中國最大銀礦發生重大傷亡意外 興業礦業今年業績受衝擊

中國最大銀礦發生意外事故，興業礦業 (000426.SZ) 於 2 月 24 日公告旗下公司銀漫礦業發生重大事故。截至目前，該事故已造成 21 人死亡，29 名人員受傷。

對於興業礦業來說，銀漫礦業是公司獲利主要來源，2018 年前三季，銀漫礦業營收人民幣 9.25 億元，占興業礦業營收總額的五成；獲利為人民幣 3.97 億元，占興業礦業獲利總額七成。如果銀漫礦業長期無法正常生產，將會對興業礦業未來業績產生重大衝擊。

該事故發生後銀漫礦業已經停產整頓，事故原因還在進一步調查中。這次事故是由外包廠商所引發，原因則為通勤車發生車輛失控，所造成重大運輸安全事故。

圖: 東方財富網，興業礦業周線

銀漫礦業主營銀、錫、銅等有色金屬開採業務及銷售，生產規模為 165 萬噸 / 年。同時，銀漫礦業也取得中國高新技術企業認證，在 2021 年底前，可享有高新技術企業的相關優惠政策，並以 15% 的稅率繳納企業所得稅，而該稅率有利於減少企業稅負，對興業礦業的營運發展有正面助益。

2017 年，興業礦業憑藉銀漫礦業成為中國白銀產業龍頭廠。從白銀儲備量來看，銀漫礦業為中國最大單體銀礦。若從年開採白銀 210 噸的產量來看，銀漫礦業也是中國最大白銀生產礦山。而且，銀漫礦業資源儲備豐富，礦石中除含有銀外，還含有 10 多種金屬，如鋅，鉛，銦，銅，錫，硫等等。依照目前的開採能力可以營運超過 30 年。

從資料來看，銀漫礦業一期投資人民幣 10.89 億元，每年可開採 165 萬噸 (5000 噸 / 日) 銅、鉛、錫、銀、鋅等多金屬共生礦石。而第二期計劃投資人民幣 10 億元人民幣，將擴建為 10000 噸 / 日產能。