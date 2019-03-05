崇越電下午可望釋出今年營運利多 公司派具誠意 現金殖利率高

矽材料供應商崇越電 (3388) 今年營運亮點，主要在於佈局遊戲機、智慧型手機、穿戴等新應用市場的效益可逐步顯現，也順利搶進汽車電子領域，而公司董座可望於今天下午親自釋出今年營運展望利多的訊息；此外，崇越電也甚具誠意，將配發 5.1 元現金股利，現金殖利率高達 7.27%。受限於電子產業持續進行庫存去化，中美貿易戰導致終端買氣趨緩、客戶端備貨保守等，2019 年上半年整體電子產業景氣不佳，但矽材料供應商的崇越電，因佈局新領域的效益逐步顯現，今年營運可望逐步加溫。



崇越電今年的營運重心，主要在布局新市場的效益顯現，其一，在遊戲機、智慧型手機、穿戴式裝置零件、顯示卡及伺服器的散熱材料、抗靜電導電高分子等相關材料上，已在 2018 年下半年成功導入國際大廠之供應鏈，另外，崇越電也已經切入電動車散熱材料、薄型化觸控材料、無線充電保護殼、化妝品防曬或彩妝原料等，隨新領域的貢獻度提升，崇越電今年營運可望逐步加溫。



崇越電公司派也甚具誠意，今年所配發的去年股利創下 2012 年以來最佳，擬配發 5.1 元現金股利，以加權平均股本換算，該公司今年的盈餘配發率高達近 8 成，若以昨日收盤價 70.1 元計算，現金殖利率 7.27%。

