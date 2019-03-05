5G題材有發酵順序 設備業最先受惠

由於全球各大通信廠商今 (2019) 年起已陸續進行 5G 的測試商轉布局，市場普遍認為今年是 5G 元年，富邦證今 (5) 日指出，5G 概念是 2019 年投資市場的焦點，不過因發展時程長，預期將先受惠的產業是基地台相關設備、局端設備，以及網路設備產業。

據國際電信聯盟 (ITU)IMT-2020 要求，5G 最大傳輸速率預計可高達 20 Gbps，較 4G 要求提高 20 倍左右。

富邦證說明，5G 除了提供更快速上網速度外，更將廣泛運用在 AR、VR、物聯網、廣播類服務、AI、無人駕駛，以及發生自然災害時的生命線通訊等，不過，由於 5G 波長較 4G 短，因此在繞射能力上比 4G 差，原本一個 4G 的基地台就能覆蓋的範圍，5G 基地台就得裝設 6-8 個基地台才覆蓋到。

富邦證認為，儘管 5G 是未來發展必然的趨勢，然而目前 5G 基礎建設嚴重不足，且之後資本投入將比 4G 多出數倍，因此，在未來數年中，行動網路仍將是以 4G 為主，待基礎建設逐步完成後，將逐漸由 4G 和 5G 並存的 4.5G，過渡到 5G 的時代。

在此情況下，基地台相關設備、局端設備，以及網路設備產業需求成長將優先發酵，尤其在國安考量下，歐美廠商更有機會受惠，其次為晶片廠商，電信營運商﹅軟體整合和大數據﹅用戶端設備和手機等產業。