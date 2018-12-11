半導體與環保工程助攻 崇越11月表現優於去年

半導體材料供應商崇越科技 (5434)11 月份合併營收為 23.38 億元，與去年同期相比成長 16.78%；累計合併營收為 263.4 億元，相較去年同期累計增加 22.48%。崇越表示，隨時節步入第四季半導體傳統淡季，成長漸趨平緩，然而 11 月營收與去年相比，仍有近 17% 的高度成長，累計前 11 個月合併營收達 263 億，年增逾二成，為歷年同期新高紀錄。



營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比為 8 成，環保工程約佔合併營收 14%，兩項業務同去年同期，皆有大幅度的成長。隨半導體客戶持續推進先進製程，海內半導體材料，如：矽晶圓、研磨液、光阻等材料銷售較去年同期，合計有一成以上的年增成長率。



此外，隨中國環保法規日趨嚴格，帶動崇越科技於環保工程業務高倍數成長，除配合中國晶圓廠提供汙水還原、淨水處理、汙泥減量等工程建置，亦於工程完工後，持續提供客戶特殊化學品等服務。



崇越除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比為 8 成，餘為環保工程、太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大市場規模。