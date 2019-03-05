台企銀投入創投、創新金融新業務 今年股利可望優於去年水準

台企銀 (2834) 去年底挖角國銀都更大將，投入創業投資及創新金融二項業務，全年稅前淨利 90.59 億元，年增 56.51%，董事長黃博怡預告，今年股利政策可期，有信心優於去年每股配發 0.66 元水準。台企銀今日中午舉行春酒活動，黃博怡表示，身為百萬中小企業後盾，近來積極翻轉企業文化，設立二項業務中心，分別是台企銀創業投資公司、創新金融專案辦公室，目標讓公司營運符合股東期待。



台企銀去年 10 月成立台企銀創投，瞄準中小企業客戶，同推介和自行開發為輔，以多元化投資標的擴展投資對象，透過創投資金挹注 5+2 創新產業。



此外，台企銀去年挖角前一銀都更大將陳銅溪，去年 12 月展開創新金融專案業務，瞄向都市更新與危險老舊建築重建、綠色金融、文創產業等政策貸款。



陳銅溪表示，有信心讓台企銀在都更及危老業務大有展進，目前已承作 1 項都更和 2 項危老計畫，手中還有幾件危老計畫正在進行。



針對今年股利政策，黃博怡強調，去年雖受美中貿易戰等國際情勢影響，去年業績表現亮眼，自結累計稅前淨利 90.59 億元，年成長 56.51%，逾放比 0.3%，逾期放款覆蓋率 394.08%，均為歷年最佳水準，今年股利政策可期。

