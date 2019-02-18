崇越1月營收創歷年同期新高 今年營收可望逐季增

崇越科技 (5434) 受惠於兩岸半導體高水位需求，帶動光阻等先進材料銷售佳，1 月份合併營收為 25.92 億元，較 12 月成長 2.74%，與前年同期相比成長 25.83%，並創歷年同期新高，展望今年，估營收可望逐季成長。崇越去年全年營收創下 288.6 億元的新高紀錄，全年營收大幅成長逾二成。其中，第二、三季各創造 75.4 億元、74.6 億元的亮眼營收，分別寫下歷年新高、次高的紀錄，第四季營收逾 74 億元，年增 17%，雖於半導體傳統淡季影響下仍拿下歷年季營收第三高的佳績。相較於去年第四季營收的高基期，因首季逢農曆春節工作天數較少，預估成長會較上季保守，然展望全年，營收仍將逐季成長。



崇越科技除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比為 8 成，餘為環保工程、太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，力求持續擴大市場規模。