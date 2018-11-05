里拉危機傷經濟 土耳其通膨飆升至25% 創15年新高

土耳其統計局今 (5) 日公布最新數據，10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 25.24%，創 15 年新高，使里拉崩跌危機對經濟的負面影響，更加顯著。

台北時間週一晚間 7 點 41 分，Investing.com 數據顯示，土耳其里拉兌美元下跌 0.39%，至 0.1834。

里拉兌美元下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

9 月中旬，因里拉兌美元重貶，土國央行將基準利率由 17.75%，調升至 24%，升息幅度達 625 個基點，創近 20 年新高，但當月物價仍持續飆升，CPI 年增 24.52%。

2018 年以來，里拉兌美元累計下跌達 30%，且 10 月 CPI 年增 25.24%，高於 9 月，續創 15 年新高，使土耳其央行持續面臨以升息抑制通膨的壓力。

由統計資料可得知，服飾與鞋類價格月增 12.74%、房價月增 4.15%，是導致 10 月土國通膨飆升的主因。

土耳其總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 向來主張「高利率引發高通膨」論點，更自稱「利率之敵」，導致該國央行不敢擅自行動。

疲弱的里拉，使土耳其企業在償還外幣債務時，更加困難；根據國際貨幣基金 (IMF) 估算，土耳其的外債占國內生產毛額 (GDP) 比重，達 5 成以上。