美國研究：川普發動的貿易戰打擊美國經濟 企業及消費者最終受害

美國總統川普經常宣稱自己贏得他所發動的貿易戰，不過最近公布的研究卻認為，到目前為止，美國在貿易戰是個大輸家。

根據美國紐約 Fed、普林斯頓大學和哥倫比亞大學的經濟學家聯合進行的新研究表明，到 2018 年底，川普發動的一系列貿易戰，讓美國的實際收入 1 個月減少 14 億美元。

依據進口價格和數量的官方數據，研究認為，在川普對外針對價值 2830 億美元商品課徵關稅下，其實是由美國的消費者與企業支付這些費用，而出口到海外公司並未增加收益。

關稅落在企業及消費者身上

經濟學家 Mary Amiti、Stephen Redding 和 David Weinstein 指出，幾乎所有的關稅成本都落在了美國消費者和企業頭上，而不是像川普宣稱的那樣由中國支付，並對出口商的價格並未產生影響。

過去長達數月的時間，川普都表示關稅由其他國家支付，但實際上，相關成本仍可能落在供應鏈身上。當美國財政部向某國收取 25% 關稅時，進口商及其客戶往往不得不承擔這些費用。

研究指出，在 1 年內，美國的關稅淨損失預計達到 168 億美元。雖然這只占年度國內生產總值的一小部分，但因此帶來商業環境的動盪及惡化。而中國及歐盟等美國貿易夥伴，也實施報復措施，這使得到 2018 年底，美國約有 1210 億美元的出口受到報復的影響。研究估計，如果目前的關稅仍然存在，每年將有 1650 億美元的貿易轉移，迫使企業不得不面對重組供應鏈的巨額成本。

美國 GDP 受害

週日發表的另一篇論文，包括世界銀行首席經濟學家 Pinelopi Goldberg 在內的 4 位學者，認為美國僅因進口成本上升對經濟的年度損失，就達 688 億美元，幾乎為國內生產總值 (GDP) 的 0.4%。

經濟學家指出，美國生產商從關稅中獲益的保護主義收益，抵消部分損失。在考慮了較高關稅收入的影響，和較高價格對國內生產商的影響之後，發現美國經濟的年度總損失降至 64 億美元，占 GDP 的 0.03%。

Goldberg 及加州大學洛杉磯分校的 Pablo Fajgelbaum、加州大學伯克利分校的 Patrick Kennedy 和哥倫比亞大學的 Amit Khandelwal 所做的研究還發現，消費者和美國公司支付了大部分關稅。同時，考慮到其他國家的報復，川普貿易戰的主要受害者是曾在 2016 年美國總統大選中支援川普地區的農民和藍領工人。