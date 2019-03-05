智冠擴大啟動第二屆實習生計畫 培育美術與多媒體生力軍

智冠 (5478) 集團致力提升高雄在地產業能量、培養專業技術人才，2018 年起在高雄總公司成立「智冠國際美術設計學苑」，為持續推動南台灣數位產業發展，宣布今年擴大啟動第二屆實習生計畫，提供「遊戲美術」、「多媒體影音」、「音樂創作」三大領域總計 55 個實習機會。智冠 2018 年起在高雄總公司成立「智冠國際美術設計學苑」，攜手屏東大學、雲林科大、高雄師範大學、高雄科大、台東大學、文藻外語大學、正修科大、東方設計大學、南臺科大、崑山科大、長榮大學、實踐大學、樹德科大等 15 所大學進行產學實習合作，共同培育國際級美術人才，獲得學生們廣大迴響。



智冠集團董事長王俊博表示，台灣文化創意實力逐年成長，國際級人才輩出，為讓學生在學時期就能使用業界頂尖資源提升專業能力，智冠經由人才培訓計畫，引進各學校符合 3D 遊戲美術、多媒體及音樂編曲專長的優秀菁英進駐「智冠國際美術設計學苑」、「智冠多媒體設計學苑」及「智冠音樂製作中心」，透過紮實課程，聚焦產業人才所需職能深入培訓，實習生通過結業評核後還能直接於智冠集團任職，達成畢業與就業無縫接軌，同時也提升產業即用專才與整體競爭力。



不僅如此，高雄具備良好的產業發展環境，期盼藉此計畫促進南北均衡發展，提供更多在地機會，打造南台灣國際美術、多媒體行銷及音樂產業的新基地，成為青年就業與創業的最佳搖籃。



智冠實習生計畫規劃為期一年的完整培訓，以每週四天實習、一天返校的密集學習，加強實務作品與經驗累積，還投入千萬資源建置完備的實習空間、軟硬體設備、宿舍等設施，並提供相關的獎學金、津貼、團體保險等各項福利，讓學生可以專注學習，毫無後顧之憂。

