電玩展及寒假活動齊發 智冠元月營收年增27%

智冠科技 (5478) 自結 1 月營收 5.1 億元,年成長 26.86%。智冠指出,1 月適逢台北電玩展及寒假春節行銷活動齊發,帶動整體遊戲市場熱絡。智冠集團遊戲事業群部分,研發子公司中華網龍 (3083) 近年來積極轉型,主攻經典端遊移植手遊策略奏效,續添營運柴火,旗下手遊《吞食天地 M》本月初全新加入最大規模對戰玩法「攻城戰」,並與東南亞知名遊戲營運商 ASIASOFT 授權合作,即將於東南亞地區陸續推出,擴大服務海外玩家,而以戀愛交友端遊《戀愛盒子》改編的手遊新作《戀愛盒子 M》也蓄勢待發,預計同步開啟中英文版本與玩家見面。



遊戲新幹線旗下代理線上遊戲《完美世界 2 Online》、《蜀山縹緲錄 Online》、《新天龍八部 Online》近日亦將相繼舉辦元宵節慶祝活動同樂。



網路行銷媒體子公司一帆數位春節前在台北電玩展上帶來精彩的《TGS 電競星光大道》賽事圓滿落幕,獲得參賽選手與玩家一致好評,集團今年更有多項電競賽事合作計畫接力登場。



金融科技事業群方面,在集團積極強化營運體質與資源整合的努力下,經營效益顯著成長,今年藍新科技、簡單行動支付將全力衝刺代收代付與電子支付雙核心,建構 All in One 多元支付整合系統(AIO)並導入《ezPay 簡單付》電子錢包,全面開啟線下通路,發展多元支付閘道應用,推升市場經濟規模與會員成長。