智冠去年每股賺約3.5元 今年遊戲及子公司挹注 全年獲利看增20%

智冠科技 (5478) 受惠子公司網龍(3083)2018 年 9 月推出經典 IP 手遊《吞食天地 M》最高榮登暢銷排行榜第 8 名，加上遊戲新幹線代理《龍戰四方》、《十萬個冷笑話 - 番外篇》、《絕對領域》等收入挹注，單季營收季增 18%，隨著營收成長，高毛利率遊戲收入挹注，法人估，第四季毛利率將可較上季增 3.7 個百分點，每股盈餘逾 1.5 元，整體去年每股盈餘可達 3.5 元。展望 2019 年，網龍上半年將推出戀愛小品手遊《戀愛盒子 M》，該款遊戲端遊時代會員 300 萬人，較《吞食天地 M》端遊 500 萬會員少，預期該遊戲對營收貢獻不大，僅能部分彌補《吞食天地 M》熱度衰退份額。



不過下半年將推出《黃易 M》，此為經典武俠 MMORPG《黃易群俠傳 Online》的重製版，最高端遊會員 600 萬人，預期營收貢獻較《吞食天地 M》高，為公司 2019 年最期待之作，預估第三季末、第四季可望上線。



其他子公司包括遊戲美術設計智樂堂，2018 年取得韓國 2 家、日本 4 家遊戲大廠的大型美術合作訂單，台灣與中國亦有逾 10 家廠商合作，為長期美術訂單，預期今年虧損將縮小。



金融科技事業群方面，藍新金融科技 2018 年合併營收約 350 億元，今年第一季將於大型居家量販通路安裝新產品，金流串接器「簡單付」，藍新為軟體設計者，對接全台 1000 家據點的電子票證、行動支付、信用卡等金流對接，2019 年預估交易額可達 400 億元，加計藍新持續做事業、人員整合，預期全年可達損平。



法人估，隨著遊戲上線及子公司損平甚至獲利，今年毛利率將可再向上提升，預估獲利將有機會成長逾 20%。