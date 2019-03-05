遠銀APP下載數年增3倍 離櫃率達9成

遠東銀 (2845-TW) 積極推動金融科技，其中，行動銀行 APP 下載量與使用量持續高成長，APP 下載安裝數在 1 年內躍升 3 倍，使用 APP 進行跨行轉帳筆數提升 13 倍，在 APP 不斷優化之下，該行離櫃率已穩定達 90%。

遠東商銀數位金融事業群副總戴松志表示，遠東銀數位服務一直以「Banking in your hand , Anytime , Anywhere」為目標， APP 下載安裝數在 1 年內躍升 3 倍，使用 APP 進行跨行轉帳筆數提升 13 倍、線上繳費筆數提升了 15 倍，在不斷優化 APP 的客戶體驗，滿足客戶各種金融交易需求後，離櫃率已穩定達 90% 水準，也就是 100 筆交易中，僅 10 筆臨櫃，其餘 90 筆皆透過數位自動化服務完成。

戴松志進一步分析，發現遠東銀的 APP 客戶輪廓 25 歲至 39 歲占 63%，40 歲到 59 歲只占 27%；顯示遠東銀 APP 的確獲得年輕族群青睞。APP 下載安裝數持續成長，一年內躍升 3 倍，透過 APP 進行跨行轉帳筆數提升 13 倍。更有趣的是，數位服務愈夜愈熱鬧，在午夜淩晨 0 時至清晨 6 點 APP 交易筆數自 2018 年 1 月起至今逐月攀升，來到 2.5 倍。

遠東銀也發現午夜客戶停留時間較長，表示客戶對線上服務的接受度持續提升，為增加數位服務趣味性，遠東銀在今年 5 月底前推出第三波 APP 線上遊戲，完成指定交易即可線上投籃，投籃成功即可獲獎，活動推出後，指定交易亦有 3 成以上成長。