盤前財經大事搶先讀2019年3月5日

今日操盤前瞻

台灣 1 月的製造業燈號

美國 2 月 ISM 非製造業指數

中國 2 月財新服務業 PMI

南韓上季 GDP、2 月 CPI

法說會：瑞昱、致伸、亞德客 - KY、大聯大、日月光投控、榮剛、群電、復盛應用

獲利了結！美中貿易協議成「賣新聞」點 美股三大指數集體收低

受到美中即將達成貿易協議的消息激勵，週一 (4 日) 美股開盤走高，但投資者等待更多貿易細節與獲利了結賣壓湧現，午盤後廣泛拋售隨之而來，醫療保健、科技和金融股損失最為慘重。閱讀全文...

1 月景氣燈號擺脫藍燈 惟領先、同時指標續跌

國發會今 (4) 日公布 1 月景氣對策信號綜合判斷分數為 20 分，較上月增加 4 分，燈號由藍燈轉呈黃藍燈，國發會說明，此應與今年春節落在 2 月初，相關經濟活動提前在 1 月反應有關，不過，領先指標和同時指標仍持續下跌，惟跌幅似逐漸縮小，未來仍須持續密切關注景氣變化。閱讀全文...

〈車市〉前 2 月銷量年減近 15% 前 10 大車商僅這家成長

2 月台灣新車掛牌統計昨 (4) 日出爐，總掛牌數僅 19640 台，不僅較上月減少 55.5%，也較去年同期衰退 27.2%，前 10 大車商均呈現衰退；若排除 2 月有季節性因素，從累計前 2 月銷售數據來看，掛牌數 63783 台，仍是年減 14.8%，前 10 大品牌中，僅和泰車 (2207-TW) 代理的 LEXUS 較去年同期成長，且增幅高達 45%。閱讀全文...

最強 3 檔陸股 ETF 今年漲逾 5 成 所有陸股 ETF 完勝台股 ETF

MSCI 調高 A 股權重，激勵陸股今 (2019) 年以來價漲量增，在新興市場中表現相當強勢，連動台股相關陸股 ETF 也漲勢驚人，其中有 3 檔陸股 ETF 今年以來漲幅已經超過 5 成，且表現最差的陸股 ETF 報酬率，也超越表現最好的台股 ETF，顯示陸股 ETF 今年以來完勝台股 ETF。閱讀全文...

【鐘國忠專欄】光憑這點 3 月要開始分批減碼這二大類股!!

台股 2 月單月大漲約 4.60%，收盤再度回到萬點以上，創 2015 年自低點 7203 點上漲以來，單月最大漲幅，多頭氣勢強勁，但要提醒投資人，要開始逢高分批有條件調節。閱讀全文...