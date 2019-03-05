台股盤中─多空激戰10300點 整理風險加劇僅看個股零星走揚

在美股道瓊指數湧現獲利了結的壓力下，亞股多數壓回，台股也持續遭賣方調節，加權指數今 (5) 日以下跌 26.63 點開出後，盤中跌點擴大至 40 餘點，多空激戰 10300 點關卡，預估成交值僅千億元左右，法人指出，目前處在短線漲多修正格局，留意整理風險，僅個股零星表現。

從細族群來看，隨著車載鏡頭需求持續拉升，光學鏡頭廠盤中多數走揚，聯一光大漲超過 6%，大立光、玉晶光、亞光、佳凌、今國光和先進光漲幅也有 1.5-2% 上下。

而 5G 題材下使光纖相關業者相對抗跌，上詮漲 2%，波若威和台通穩在盤上。

整體盤面上以個股表現為主，明揚漲停，元晶和正崴漲幅 8% 之上，嘉威、華宏、僑威、緯軟、天剛、揚明光和寶一等盤中漲半根停板，聯昌、宣德、致伸、尚立、智擎、GIS-KY 和佳邦等則在漲 3-4% 上下波動。

而走弱者多數是過去幾日有明顯漲勢的個股，顯示輪動相當快速，其中，廣明大跌超過 7%，科風、欣興、台表科、亞獅康 - KY、新日興、康舒、奇鋐、寶利徠和歐買尬均跌 3% 左右，興能高、立端、強盛、環科、瑞昱、和泰車、禾伸堂、京城銀、明基材、群電和誠美材等跌逾 2%。

法人指出，上市櫃公司陸續公告股利政策，高配發率和高殖利率搭配低基期者，可做為進可攻退可守的選股考量。

若從技術面來看，台股多頭結構越來越穩，伺機向上挑戰年線可期，不過，今年以來已上揚千點，加上上檔年線反壓重，短線仍需時間整理。

另一方面，法人提醒，3 月 6 日加拿大將舉行孟晚舟的引渡聽證會，恐增添市場雜音與波動。