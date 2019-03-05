台股盤前－外資變臉 資金排擠效應現隱憂 短線震盪難免

台股昨 (4) 日指標股台積電、鴻海下挫，大立光盤中漲幅收斂，加上外資終結連 8 買轉為賣超，MSCI 效應的資金排擠隱憂浮現，使得加權指數收盤跌 39.29 點，收在 10349.88 點。美股今晨僅費城半導體指數上漲、其餘三大指數全收黑，是否影響台股今日續震盪，值得關注。

外資昨天轉為賣超 5.51 億元，自營商買超 21.85 億元，投信賣超 4.74 億元，三大法人合計買超 11.6 億元。外資期貨市場多單口數減碼 8381 口，未平倉口數為 5 萬 1587 口，顯示外資在期現貨同步偏空。

今天觀盤重點，全球半導體龍頭英特爾宣布，旗下高速傳輸介面 Thunderbolt 將相容下一代 USB 4 傳輸標準，傳輸速度會比現在的 USB 3.2 倍增，其他晶片製造商能生產與 Thunderbolt 技術相容的晶片，且無需支付權利金。英特爾無條件在高速傳輸介面大一統，市場預期將刺激相關商機大開，並快速拉升滲透率，台灣祥碩、嘉澤、聯鈞等概念股將受惠。

外媒傳出蘋果最快明年推出可折疊手機，一旦蘋果推出折疊 iPhone，市場預期有助刺激果粉買氣，扭轉 iPhone 銷售低迷狀況。法人認為，折疊 iPhone 應該仍由鴻海、和碩操刀，大立光、可成分別供應鏡頭、機殼，而最受矚目的關鍵軸承，有望由與蘋果在 Mac 系列合作多年的新日興拿下，相關業者都將受惠。

輝達（Nvidia）新一代低階顯示卡 GTX 1660Ti 正式開賣，由於低階顯卡的數量，較之前中階顯卡 RTX 2060 的鋪貨數量更大，可望推升微星、技嘉與承啟等業者本季出貨量季增 5% 至 10%。

整體來說，川習會預計在月底登場，激勵昨日亞股走揚，惟台股與南韓股市受到陸股獲 MSCI 明晟調高權重影響走跌，台股終場下跌 39 點收 10,349 點，跌幅 0.3% 大於南韓的 0.2%，並跌破 5 日線，為亞股中最弱股市，外資又終結連 8 買，伴隨著 MSCI 調高 A 股權重的資金排擠隱憂，短線震盪難免，要靜待美中貿易戰和緩進一步捎來好消息以刺激行情。