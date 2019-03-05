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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     正道     富邦科技          本盟              昶和     大飲     元大台灣50正2   
嘉裕              富邦摩台          永冠-KY           大統新創 福懋油   國泰美國道瓊   
東華              富邦發達          上緯投控          本盟     大統益   美律       
立益              富邦金融          豐達科            健和興   天仁     夏都       
佳和              元大MSCI台灣          世紀鋼            旭隼     達新                
昶和              永豐臺灣加權          麗正              元晶     立益                
三洋紡            元大台灣50正2          光罩              遠雄來   佳和                
本盟              富邦日本          美律              統領     怡華                
瑞利              元大歐洲50          華新科            威宏-KY  聚隆                
樂士              元大日經225          嘉晶              泰昇-KY  大統新創            
正峰新            元大美債20反1          玉晶光                     日馳                
億泰              國泰20年美債正2          晶相光                     中宇                
毛寶              國泰20年美債反1          尚志                       正峰新              
懷特              兆豐藍籌30反1          智易                       錩泰                
燁興              國泰標普低波高息          拓凱                       程泰                
威致              元大S&P日圓反1          泰鼎-KY                    吉茂                
華豐              富邦歐洲          誠美材                     氣立                
首利              FH彭博新興債          祥碩                       三洋電              
麗正              元大台灣高息低波          凌華                       榮星                
東訊              群益道瓊美國地產          互億                       台硝                
華泰              FH富時高息低波          台表科                     元禎                
錸德              國泰RMB短期報酬          晶心科                     永記                
倫飛              國泰新興市場          易華電                     日勝化              
虹光              FH美國金融股          明基材                     展宇                
威盛              國泰北美科技          杜康-DR                    華廣                
國碩              新光中國政金綠債          陽光能源-DR                   士紙                
銘旺科            新光投等債15+          康友-KY                    高興昌              
統懋              新光ICE美國權值                                     東明-KY             
翔耀              宏洲                                         鑫永銓              
太空梭            嘉裕                                         宏旭-KY             
麗臺              東華                                         智寶                
華映              立益                                         隴華                
吉祥全            佳和                                         銘旺科              
憶聲              昶和                                         翔耀                
科風              三洋紡                                       昇貿                
力特              本盟                                         聯德                
喬鼎              瑞利                                         泰碩                
正達              樂士                                         玉晶光              
晟鈦              正峰新                                       誠創                
聯德              億泰                                         碩天                
同泰              毛寶                                         新至陞              
新世紀            懷特                                         銘鈺                
誠研              燁興                                         穎漢                
綠能              威致                                         泰鼎-KY             
誠創              華豐                                         迎廣                
嘉威              首利                                         金橋                
聯合再生          麗正                                         亞弘電              
力銘              東訊                                         全國電              
亞太電            華泰                                         華友聯              
達能              錸德                                         裕豐                
太極              倫飛                                         愛山林              
傳奇              虹光                                         皇昌                
清惠              威盛                                         遠雄來              
慧友              國碩                                         夏都                
百一              銘旺科                                       雲品                
捷泰              統懋                                         新天地              
天瀚              翔耀                                         欣欣                
迅杰              太空梭                                       統領                
華上              麗臺                                         客思達-KY            
光麗-KY           華映                                         阿瘦                
元晶              吉祥全                                       同方友友-DR            
華冠              憶聲                                         友佳-DR             
裕豐              科風                                         一零四              
寶徠              力特                                         欣天然              
陽明              喬鼎                                         新海                
六福              正達                                         欣高                
康師傅-DR          晟鈦                                         全國                
聖馬丁-DR          聯德                                         川飛                
神州-DR           同泰                                         jpp-KY              
耀傑-DR           新世紀                                       南六                
同方友友-DR          誠研                                         必應                
晨訊科-DR          綠能                                         基勝-KY             
友佳-DR           誠創                                         美吉吉-KY            
陽光能源-DR          嘉威                                         泰昇-KY             
精熙-DR           聯合再生                                     吉源-KY             
中福              力銘                                                             
雷虎              亞太電                                                           
中視              達能                                                             
秋雨              太極                                                             
新利虹            傳奇                                                             
國光生            清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  夏都                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  橋椿                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  商億-KY
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