川普怨強勢美元 美股衝擊錯綜

美國川普總統本週出席保守政治行動年度會議時表示，強勢美元正挫傷經濟。

「我要強勢美元，但我要的是能為我們國家帶來巨大利益的美元，不是強到阻礙我們和其他國家做生意並推展業務的美元。」

強勢美元對美國經濟的衝擊狀況取決於各自的立場，出口商討厭強勢美元，因為這會讓他們的貨物對外國買家來說變貴，但消費者喜歡自家的貨幣升值，因為對海外進口產品的購買力上升。

這對美國企業的衝擊就有一些複雜，例如 SunTrust 分析師 William Chappell 上週就因為美元走強而調降 Procter & Gamble (PG-US) 今年和明年的獲利預期 2%，當然，在面臨全球經濟放緩的背景下，這不是衝擊獲利的最大項目。

Procter & Gamble 約莫 56% 營收來自北美地區以外，高於 S&P 500 企業平均，因 S&P 500 企業平均的海外營收占比約 30%。

但美國企業在海外的銷售量很大，而美元沒有像預期那樣走弱，這對股市來說是利空，投資者應該為今年稍晚的狀況做好準備。

由於 Fed 放緩了升息速度，傳統觀點認為美元應該走弱，且美國計價資產的收益下降，這也是美元應相較其他貨幣貶值的原因之一。

歐洲的貨幣寬鬆政策應該也結束了，去年歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 停止了量化寬鬆政策，此舉應會稍微增加歐元吸引力，或許量化寬鬆結束後可以推升歐洲政府債券殖利率進入正面領域。

但歐洲經濟正在放緩，所以德拉吉更難堅守其較為強硬的貨幣政策。歐洲最大經濟體德國 2 月份工業製造指數創新低，表明其工業經濟正在萎縮。ECB 本週四將召開會議。

科技公司對海外的曝險最高。例如高通 (QCOM-US) 有 95% 營收來自美國以外地區，多數都在亞洲。消費性產品公司例如 P&G、Nike (NKE-US) 大致上 6 成營收來自美國以外地區，而工業公司約莫 4 成。銀行業則是國內業務，因此海外營收占比較小。