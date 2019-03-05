美股盤中─中美貿易談判進入最後階段 股市震盪

美國股市週一中場走勢震盪，道瓊一度上漲逾 120 點，而後回檔。中美貿易談判已接近終點線，投資人更加預期兩國即將達成貿易協定，股市因而上漲。但美國公布 12 月營建支出低於預期，股市回檔。

台北時間 00:26

道瓊工業平均指數下跌 102.90 點或 0.40% 至 25923.42。

Nasdaq 指數下跌 25.14 點或 0.33% 至 7570.22。

S&P 500 指數下跌 7.71 點或 0.27% 至 2795.98。

分析師說，市場預期 3 月底將能達成協定，但關鍵在於能否取消所有關稅。取消關稅才能支撑股市上漲。

美國今日公布 12 月營建支出下降 0.6%，分析師預估為上升 0.2%。該數據公布後，股市回檔。

消息人士告訴 CNBC 說，中美貿易協商已進入最後階段，雙方可能於 3 月底舉行高峰會。若達成協定，美國可能取消對至少 2000 億中國商品加徵關稅，中國亦可能取消或降低關稅。

但美國希望，竊取智慧財產權及相關事務，需有執行機制，若協定無此條款，美國仍將對中國商品加徵關稅。

紐約時報報導，討論的貿易協定對關鍵的結構性議題恐影響不大。這些議題包括中國制止駭客行為與出口補貼。川普政府認為，出口補貼讓美國企業更難在中國經營業務。

去年以來，因兩國貿易問題反反覆覆，使得金融市場受到衝擊。投資人擔憂貿易緊張對企業獲利的影響。

上週五，S&P 500 創 11 月 8 日以來最高收盤水準，站上 2800 點關卡。

分析師說，12 月，美國股市充斥擔憂與恐慌，目前在 2800 點水準，投資人絕未一致看漲，長期而言，這倒是好消息。

今年以來，美國股市漲勢亮麗，至上週五收為止，S&P 500 大漲逾 11%。