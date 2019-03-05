2019年預測獲利後 藍圍裙股價再次跌破1美元

外送生鮮商藍圍裙 Blue Apron (APRN-US) 周一 (4 日) 股價跌至 1 美元以下，是這間公司近期大量拋售的最新案例。

藍圍裙股價下跌多達 13%，達到至 12 月 27 日以來的最低水平。自 2 月中旬收盤以來，該股已下跌近 40%。該股在 12 月中旬首次跌破 1 美元，隨後在反彈前跌至創紀錄的收盤低點 66 美分。

藍圍裙股價上周下跌 26%，彭博社報導稱 1500 萬股股票以折扣販售後，股價開始經歷大跌狀態。據了解，上周三 (27 日) 傳有投資商 Bessemer Venture Partners 將 1500 萬股以每股 1.15 美元販售，代表了 11% 的降價幅度出清。爾後，股價下跌了約 26%。

藍圍裙股價趨勢圖

自 2017 年 6 月首次公開發行 IPO 以來，藍圍裙經歷了艱難的時期。首先，亞馬遜 (AMZN-US) 宣布收購全食 Whole Foods 後，導致其 IPO 從每股 15 美元至 17 美元範圍，降至 10 美元至 11 美元，因投資人未來競爭。僅僅不到一個月後，亞馬遜又推出了自己的餐飲業務，給予藍圍裙一個重擊。

去年 8 月，藍圍裙也宣布無法留住客戶。其第二季度客戶總數與去年相比下降了 24%，每位客戶的營收下降了 1 美元至 250 美元。

藍圍裙 12 月 20 日宣布與 Weight Watchers 合作提供更健康的家常菜，以及 2019 年可獲利預測，使股價在 12 月觸及 0.65 美元後開始反彈，漲幅高達 145%。