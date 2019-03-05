美股盤後 — 獲利了結！美中貿易協議成「賣新聞」點 三大指數集體收低

受到美中即將達成貿易協議的消息激勵，週一 (4 日) 美股開盤走高，但投資者等待更多貿易細節與獲利了結賣壓湧現，午盤後廣泛拋售隨之而來，醫療保健、科技和金融股損失最為慘重。

週一 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 206.67 點，或 0.79%，收 25819.65 點。

標普 500 指數下跌 10.88 點，或 0.39%，收 2792.81 點。

那斯達克指數下跌 17.79 點，或 0.23%，收 7577.57 點。

費城半導體指數小漲 0.12 點，或 0.01%，收 1363.25 點。

標普指數落至關鍵阻力位 2800 以下，標普 11 個板塊僅 4 個板塊上升，材料、房地產與公用事業板塊領漲，醫療保健、金融與工業板塊領跌。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：finviz)

除 Netflix (NFLX-US) 下跌 1.76%，尖牙股 (FAANG) 多走高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.50%；臉書 (FB-US) 上漲 3.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.46%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.43%。

半導體類股漲跌互見，賽靈思 (xilinx) (XLNX-US) 重挫 3.02%；AMD (AMD-US) 下跌 1.31%；美光 (MU-US) 下跌 1.25%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.21%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 0.60%；Intel (INTC-US) 上揚 1.20%。

賽靈思股票遭 BMO Capital 降評，評等從「優於大盤」(Outperform) 降至「符合市場表現」(Market Perform)。

由於 10 年期美國公債殖利率收低，金融股齊跌。高盛 (GS-US) 下跌 1.12%；花旗 (C-US) 下跌 1.12%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 1.18%。PayPal 下跌 2.26%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.61%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.12%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.10%。

企業消息方面，美國電信業巨擘 AT＆T (T-US) 表示將重組華納媒體 (WarnerMedia) 部門後股價下跌 2.73%。

特斯拉宣布即將推出平價電動休旅車「Model Y」。(圖：AFP)

特斯拉宣布將於月中推出平價電動休旅車「Model Y」，由於投資者擔心 Model Y 需求強勁，恐蠶食平價 Model 3 需求，特斯拉 (TSLA-US) 週一股價收跌 3.20%，至每股 285.36 美元。

華爾街分析

美中貿易協議越來越像股票投資者賣新聞 (即炒作傳聞時買入，作實消息時賣出) 機會，隨著兩國即將達成協議的消息傳來，促使週一股價開高走低。此外，一些投資者正在謹慎對待潛在的協議條款。

Bleakley Advisory Group 首席投資官 Peter Boockvar 表示：「它正在賣新聞 (Sell the news)，我們終於來到這裡了，像我們處於交易終點線一樣。」

Kingsview Asset Management 投資組合經理 Paul Nolte 表示：「我們聽到接近達成貿易協議已經高達 78 次，現在，市場表現得好像政府官員在喊狼來了。有多少次能說接近達成協議並得到市場積極反應？」

The Opportunistic Trader 執行長 Larry Benedict 表示：「我認為市場之前和現在都嚴重的超買。美中即將達成貿易協議的消息發布後，美股開盤走高，但交易員們意識到，中國尚未對此發表評論，這在某些方面引發了擔憂，即貿易協議進度並不像報導所暗示的那樣迫在眉睫。」

Nikko Asset Management 首席全球策略師 John Vail 表示：「(早盤) 市場肯定美中非常接近達成協議的消息。最近中國宏觀經濟也出現了改善的跡象。」意指製造業資料有所改善，同時有跡象表明，政府正開始通過鼓勵銀行向民企放貸來刺激經濟。

Vail 警告說：「市場估值並不便宜，過去兩個月美國股市估值的回升讓高昂股價成為未來的逆風。」

Capital Economics 經濟學家 Neil Shearing 週一 (4 日) 警告：「美國和中國貿易休戰不會是全球經濟成長的靈丹妙藥，也不會給股市帶來大量收費，政治不確定因素繼續存在。相反的，中國政策支持背景下，新興市場股票可能會進一步上漲。」

本週是全球央行消息忙碌的一週，包括週二 (5 日) 澳洲央行 (RBA)、週三 (6 日) 歐洲央行 (ECB)、週四 (7 日) 加拿大央行 (BOC) 都將召開利率會議。