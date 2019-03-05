分析師：取消關稅將帶來最大的市場反彈

《華爾街日報》報導美中即將達成貿易協議，激勵週一 (4 日) 美股開高走低，受到一些投資者對可能達成的協議持謹慎態度，美中貿易協議越來越像是一個賣新聞 (sell the news) 的機會。

美股週一 (4 日) 大幅下挫，道瓊指數一度下跌超過 400 點的歷史最低點，自 1 月 3 日下滑 660 點以來的最大跌幅，終場下跌 206.67 點，或 0.79%，收 25819.65 點。美債殖利率下跌，10 年期公債殖利率報 2.72%。

道瓊走勢圖。(圖：investing)

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示：「這是在賣新聞 (Sell the news；即炒作傳聞時買入，作實消息時賣出) 我們終於來到這裡了，像我們處於貿易協議終點線一樣。」

川普政府幕僚對達成貿易協議的前景充滿樂觀，其中包括美國國家經濟委員會 (National Economic Council) 主任庫德洛(Larry Kudlow 上週表示，2 月下旬的美中貿易談判，進展非常順利！

美股週一 (4 日) 大幅下挫，部分原因是擔心貿易協議細節中可能保留關稅，沒有足夠嚴格執行機制，市場揮之不去的不確定性仍在。

作為協議的一部分，只要中國履行承諾，實現企業公平競爭、保護智慧財產權並加大採購美國產品，美國將取消去年以來對中國進口商品實施的大部分 (或全部) 關稅制裁。然而消息人士表示，眼下關鍵點之一是關稅是要立即解除還是在一段時間內解除？以便美國監督中國是否履行義務。

DWS 策略師 David Bianco 表示：「我不認為市場對全面的貿易協議定價是合理的，例如所有關稅議題都是尚未確定，美中雙方都會降低關稅。而目前價格反映的是，美國並沒有將關稅提高到 25% 或更高。在我看來，他們將達成一項堅定的協議，在短期內不提高關稅。也許他們會把關稅調整一下，排除一些商品關稅，保留一些商品關稅。」

近幾週來市場一直在期待美中達成協議，美股主要指數接連上揚。華爾街分析師們表示，達成一項取消關稅、智慧財產權與技術轉讓等結構性改革的協議將帶來市場最大的反彈。

然而，市場擔心任何協議都沒有足夠的執行力，目前傳出的技術轉讓規定聽起來多是空洞的。此外，在達成任何協議之後，美中貿易代表仍有可能就一些更棘手的問題進行幾輪談判。

Strategas 政策研究主管 Dan Clifton 提到：「取消關稅就像取消對企業徵收的 650 億美元稅務一樣，還可能刺激資本支出。」

Clifton 認為：「現有關稅是否真的會被削減尚未計入股票價格。中國明確表示除非取消所有關稅，否則不會達成協議，但除非能就重要的執法條款達成一致意見，否則很難看到美國同意取消現有所有的關稅，如果發現中國不遵守協議，將允許美方重新徵收關稅。這項要求對於中國來說，這是一顆難以下嚥的藥丸，但取消關稅可能會得到某種形式的成功。」

一些策略師表示，如果關稅維持不變，將對市場產生負面影響，因為不確定性將繼續存在，對企業的影響也將如此。消除關稅上升的不確定性足以刺激資本支出，但削減現有關稅應能更顯著提高美國的資本支出。

因此，與中國達成協議是川普在 2019 年能夠提供的最重要的經濟刺激。

DWS 策略師 David Bianco 預計協議將保留部分關稅，但也預測，如果美中達成強而有力的協議，取消所有關稅，標普 500 指數可能會升至 3,000 點。

Boockvar 表示，市場已經對美中協議的結果產生了預期。股市認為這項貿易協議將迅速轉向經濟成長的上行趨勢，債市卻認為這還不夠。

瑞銀紐約證券交易所場內交易主管 Art Cashin 認為：「交易員們越來越懷疑美中協議，因為他們認為 (川普) 真正想要的是與北韓的交易，他需要中國來幫助。川普可能會做一些有助於 (中國國家主席) 習近平感覺更好的事情，而不是與中國達成一筆了不起的交易。因為，與北韓達成協議可能有助於川普連任。」

American Enterprise Institute 學者 Derek Scissors 對三月底達成協議持悲觀態度，他表示，若美方一步一步來，也許會得到一個合理的協議，川普政府為該協議設定了一個時間框架，讓中國佔據了上風。從中國的角度來看，明智的做法是立即接受這筆小交易，繼續談論另一筆交易。