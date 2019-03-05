強強合作 阿里巴巴攜手Office Depot為美國企業提供B2B服務

根據外電報導，阿里巴巴與全球最大辦公用品零售商 Office Depot 宣布達成一項合作協議，象徵著 Office Depot 成為阿里巴巴 B2B 交易平台在美國第一個重要的合作夥伴。

圖: AFP

雙方的合作關係將使阿里巴巴接觸到 1000 萬商業客戶和 1800 家銷售代理，同時，中小企業將可以連接擁有超過 15 萬家供應商，並提供次日送達服務。

未來 Alibaba.com 將創建一個新的連結以連接 Office Depot 的網路，並向美國的中小企業提供服務。

這次合作將使美國企業家和中小企業主只需連上特定網址，由此可以瀏覽全球最大的商品和服務。此外，這次合作另一個目標則是改善美國中小企業的跨境分銷和履約流程，最終幫助他們透過 Alibaba.com 能在美國及全球各地銷售產品。

「阿里巴巴 B2B 平台將產品和服務供需兩端的企業聯繫在一起」Office Depot 首席執行官 Gerry Smith 在接受採訪時表示。「當我們與中小型企業客戶交談時，他們面臨的兩大挑戰是現金和時間。他們想要一站式購物，需要一個滿足他們所有的購物需求。因此與阿里巴巴合作就是為了省時及省錢。」

近年來，Office Depot 逐漸將重心轉向 B2B 業務，目前 B2B 銷售占該公司收入的 69%，高於兩年前的 49%。此外，Smith 也預估 B2B 市場機會將會是 B2C 的六倍。

根據美國國際貿易委員會（US International Trade Commission) 的數據，全球 B2B 商務市場價值高達 23.9 兆美元。

至於阿里巴巴的競爭對手京東，自去年 6 月 Google 對京東投資 5.5 億美元開啟資本合作關係後，也開始透過 Google 電子商務平台在美國出售商品。消費者可以利用 Google Express 從京東旗下 Joybuy 品牌購買約 500 種商品。

