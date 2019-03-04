WSJ: 貿易協議即將完成 美考慮取消全部或大部分中國進口關稅

《華爾街日報》週一 (4 日) 引述多位消息人士報導，美國與中國正處於完成一項貿易協議的最後階段，中方提議降低對美農產品、化工、汽車和其他產品的關稅與其他限制，美方考慮取消去年以來對中國進口商品實施的大部分 (或全部) 關稅制裁，川習峰會可能會在 3 月 27 日美國佛州海湖莊園登場。

美國和中國即將完成貿易協議，然而消息人士警告，目前雙方要求的條件都對另一方來說過於有利，導致政治障礙仍然存在。

作為協議的一部分，中國提出降低對美國農場、化工、汽車和其他產品的關稅，承諾實現公平競爭，如將美進口汽車關稅降至 15% 以下，盡速取消對汽車行業的外資所有權限制。

此外，中國更加大對美商品購買力度，6 年內進口美國商品近 1.2 兆美元，重大採購包括中方將斥資 180 億美元採購美國切尼爾能源公司 (Cheniere Energy) 的天然氣。

目前雙方持續就關鍵的結構性改革進行談判，起草將近 30 頁的智慧財產權條款，並致力於建立執法機制。

作為協議的一部分，只要中國履行承諾，實現企業公平競爭、保護智慧財產權並加大採購美國產品，美國將取消去年以來對中國進口商品實施的大部分 (或全部) 關稅制裁。

消息人士表示，眼下關鍵點之一是關稅是要立即解除還是在一段時間內解除？以便美國監督中國是否履行義務。

美國希望繼續將關稅威脅作為槓桿，確保中國不會違背協議。中國致力於確保最後的協議不會成為西方列強在 19 世紀強加給中國的那種不平等條約。

目前美方要求中國不提出報復或向世界貿易組織 (WTO) 起訴，以回應美國對執行該協議可能徵收的關稅。

川習簽約峰會可能會在 3 月 27 日美國佛州海湖莊園登場。(圖：AFP)

上週六 (2 日) 美國總統川普推文表示，基於美中貿易協商進展很好的事實，他已要求中國「立即」取消對美國農產品徵收的所有關稅，亦包括美國牛、豬等產品關稅，(作為交換條件) 他沒有在 3 月 1 日對中國進口商品提高關稅率至 25%。

消息人士表示，川習簽約峰會可能會在 3 月 27 日美國佛州海湖莊園登場。

據了解，中國國家主席習近平預計在月初第 13 屆中國全國人民代表大會過後，3 月下旬將展開今年首次歐美等國訪問計畫，首站抵達義大利、法國，再前往美國佛州的海湖莊園 (Mar-a-Lago) 會面川普。

國際經濟研究所創始人 Fred Bergsten 提及，由於川金二會在越南未能達成協議，無形中增加美國與中國達成協議的壓力。