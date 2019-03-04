興富發跨餐飲第一店落腳大直CBD 未來十年拚再賺1000億元

上市建商興富發 (2542) 去年營收大增 1.37 倍，衝上 442.05 億元，前三季 EPS 達 4.37 元。總裁鄭欽天今 (4) 日表示，集團在台灣已有通路、知名度，未來十年將再賺 1000 億元，啟動北中南 5 年 30 棟商辦，並正式跨足、商場、飯店、餐飲多元事業共同發展，第一店的「貝可麗烘焙工坊」落腳大直 CBD 台北時代廣場，於今日正式開幕，成為興富發轉型首發餐飲店舖。鄭欽天表示，現在商辦市場投資的客人越來越多，除了自用外，有非常多的房東願意投資辦公大樓，從推案經驗來驗證，產業正逢台商返台擴張及第二代接班的契機，傳產總部門面、二代居住空間，都需要同步升級，以台中七期興富發旗下 NTC 國家商貿中心、BHW 鼎盛商辦大樓為例，從原來一坪月租金四、五百元的水平，短短五年漲了三倍，現在好的都到 1,500 元，市場不再只是住的需求、還有很多用的需求。



他也信心喊話，下一個十年，興富發建設集團會比過去更有條件，集團在高雄、台南、台中、新竹、桃園、台北市、新北市、基隆都已有通路、知名度，「未來的十年，期許再賺 1,000 億元」。興富發的產品主力是商辦與首購，未來在台北、台中、高雄都有商辦產品的規劃，辦公複合商場，甚至結合飯店。



看好辦公硬體的到位也需要跟軟體機能相互搭配，在很多必要生活需求上能夠獲得滿足，興富發今年自有品牌將陸續開幕，包括貝可麗烘焙工坊、高雄悦誠廣場、日式 Buffet、精緻鐵板燒、精品超市、品味傢俱傢飾等，第一家跨足餐飲的「貝可麗烘焙工坊」已於今日在大直 CBD 正式開幕，成為興富發轉型首發餐飲店舖。



貝可麗店面空間由興富發集團旗下的齊裕營造一手包辦，設計採自然療癒風格，流暢舒適的走道動線，落地採光的無壓大空間，完美打造興富發轉型首發餐飲店舖「貝可麗烘焙工坊」。

