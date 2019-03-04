富邦媒、網家與創業家女性消費者占8成 婦女節強攻「她經濟」商機

迎接 3 月 8 日婦女節的到來，電商紛紛推出專屬購物節，搶攻「她經濟」商機。富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網與電視購物女性消費者佔 70% 至 80%，而搶搭英雄電影熱，今宣布與漫威影業大玩跨界合作，旗下 momo 購物網攜手漫威史上第一位女英雄電影《驚奇隊長》打造《38 驚奇購物節》，預估買氣可較去年同期成長 4 成。此外，網家 (8044) 旗下 PChome 商店街個人賣場在 38 婦女節前夕公布年度消費習慣大調查，發現女性消費族群在網購平台活動參與度及消費貢獻度佔八成，也順勢推出三月女王購物節。



PChome 商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，一直以來女性消費者就是 PChome 商店街的消費主力，這次個人賣場使用者消費習慣大調查，共計超過 4 萬名網友參與，其中女性消費者的人數就將近 3 萬 2 千名，約佔總問券人數 8 成，其中又以 18-35 歲的女性朋友為主，占女性受訪者 7 成、最常購買的商品類別由居家生活類拿下冠軍，其次購買品項類別依序為服飾配件與婦幼育嬰，而這三類熱銷商品也佔商品消費類別八成之多。



而創業家 (8477) 旗下電商平台生活市集、好吃市集也積極搶攻美麗商機，同步推出「3.8 女王節」，針對站內佔 8 成的女性消費者集結超過 300 樣專屬商品，而生活市集也深入觀察女性消費趨勢，其中，平價口碑面膜、紓壓按摩 3C、美容家電成為最熱銷三大品類。



根據統計，台灣美容市場每年產值約達 1200 億元，其中面膜更是許多消費者愛用的保養品類。根據生活市集站內數據顯示，2018 年站內面膜整體銷量較前年激增 3.4 倍，而依產品特性，整體買氣約在每年 3 月起回升，而在炎夏月份達至高峰。熱銷冠軍更是創下單週售出超過 2.1 萬片的驚人銷量。

