興富發鄭欽天：多元發展 期許未來10年為股東賺到1000億元

興富發 (2542-TW) 總裁鄭欽天今 (17) 日指出，該集團加入百貨商場及飯店的開發案，都是圍繞著消費者生活的滿足，同時，集團也已購入多處土地，將投入商辦大樓的持續開發，在未來 10 年，至少可為股東賺 1000 億元。

鄭欽天是在今日的興富發集團旺年晚會前，發表對集團營運走向的談話。

興富發 2019 年規劃推出近 500 億元新案，較去年 300 億元推案增加逾 65%，而在推案策略將重押台灣南部市場，初估台灣南部將推出 10 大案，合計案量 345 億元；而興富發董事長鄭志隆也對於今年房市的看法，則認為將與去年持平興富發也積極去化公司手中的成屋。

興富發去年以來，受惠季底密集交屋入帳挹注，連續 4 季，營收都衝破百億元大關，累營收達 442.05 億元，創新高，年增 1.36 倍，蟬聯上市建商「營收王」寶座。

興富發去年 12 月營收為 44.5 億元，月增 8.52%，年增 60.3%，第 4 季營收達 112.28 億元，季增 10.49%，年增 1.33 倍，2018 年以來，營收連續 季跨越百億元大關，全年營收達 442.05 億元，創新高，年增 1.36 倍。

上市建商興富發去年營收集中在季底密集入帳，包含 12 月營收 44.5 億元，年增率 6 成，9 月營收 54.79 億元，月增 1.13 倍，年增率 1.71 倍，6 月營收 66.32 億元，3 月為 73.07 億元，均是當季最高，挹注興富發今年連續 4 個季度營收都跨越 100 億元大關，其中第 2 季 121.92 億元營收最高。

興富發去年前 3 季受惠大型建案入帳助攻，營收達 329.77 億元，每股純益 4.37 元，去年主要為包括「雙湖匯」等 4 筆建案持續完工交屋挹注。