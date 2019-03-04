【華冠投顧】利多收割: 2408南亞科 現金滿滿

亞股走強台股獨憔悴 沒強勢股就沒賺頭

1. 美國經濟 Q4 GDP 優預期！但庫存飆、或為 Q1 逆風。

2. 南韓 2 月製造業 PMI，創 44 月新低。

3. 中國兩會接連開幕為期 11 天 政策風向成焦點。

4. 美中可望於 3 月底峰會敲定貿易協議，時間約在 3/27。

國際股市觀察:

亞洲股市漲勢強勁，只有台韓股市呈現弱勢。資金行情漲勢稍微受挫，國際消息面仍然以中國兩會的進行為主。美中貿易大戰，將由檯面上轉化至檯面下，短期對於股匯市的影響將弱化。

長假後開盤 K 線的第一天，台股加權指數開平走低都在平盤下震盪，終場收在 10349.88 點，下跌 39.29 點，成交值則較前一交易日相差不多為 1373.12 億元，K 線為帶上影線跌破 5 日均線的黑 K 棒，目前盤面股王與權值王表現不理想，人氣股族群被動元件在中午過後卻拉抬尾盤，品牌股 2357 華碩也表態，暫時以短線反彈視之。

上櫃指數收在 138.02 點，上漲 0.63 點，漲幅 0.46%，成交量為 347.39 億，K 線收一根量增的跳空漲帶上影線的小紅 K 線，盤中再創波段新高價；現在遇到年線壓力 138.91，內資氣勢勝過外資控制的加權指數。

台股指標重心：今天股王大立光 (3008) 開高走低，上漲 5 元收在 4365 元。另外是過去股王聯發科 (2454) 量縮盤整，跌 3 元，收 277 元，台積電 (2330) 開平一路走低，跌 3.5 元，收 235.5 元，股價帶量跌回年線與半年線支撐。金融股因為美國無法持續升息的消息面影響多數走低，強勢的權值股只剩下台灣高鐵，鴻海集團雙雄 - 鴻海 (2317) 與鴻準 (2354) 無法維持波段漲勢，中國兩會的經濟議題能否嘉惠台商產業，實在讓市場質疑。台股資金行情能再跑多遠? 電子產業因題材不同而走勢分歧。

以技術面角度分析上市大盤指數，多方挑戰 10500 高點沒有一鼓作氣的決心，出現兩天收震盪十字線後收黑 K 線的格局。指數封閉 02/25 多方的跳空缺口，拉抬指數用的大立光與台積電熄火，其餘的重型股鮮有表態。投資人當下的策略就是選擇有題材個股作短線，等待大盤修正足夠後再決定投入新標的。

第一檔持股追蹤: 創意 (3443) 收盤以 10 日均線作支撐小跌 2 元，成交量縮到 2150 張，上下振幅 6 元。當沖客無法擾亂籌碼，大戶平均持有成本 212 元。預估未來寸步走漲，待脫離 220 元的盤整區後才有明顯多頭走勢。

第二檔持股追蹤: 南亞科 (2408) 在利多推出時卻是開出一點高盤，同時爆出大量。持股在上午全部獲利出清，高現金殖利率股題材發酵不如預期，先獲利落袋。

第三檔持股追蹤: 揚明光 (3504)，股價出現量縮盤整格局。近期法人與散戶都沒有進場，可推估籌碼被主力收回。因為去年 EPS1.57 元，本益比過高的問題會讓 90 元整數關卡成壓力。以務實角度來分析，近期都會呈現區間盤整個格局，盤中不宜追高。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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