【華冠投顧】台股小黑作收~五路財神資料中的五檔優質好股全數紅盤上漲!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、3545 敦泰、4994 傳奇、4947 昂寶 KY、2327 國巨。

台股盤勢分析:

小浪轉大浪

三月第一個交易日，台北股市早盤小跌 - 3 點開出，雖然一度由黑翻紅；但是在台積電的的壓抑下，指數一度下跌 - 75 點，尾盤跌勢縮小，終場下跌 - 39 點作收，收在 10349 點，成交量 1375 億。

僅管 228 連假期間，國際股市沒有太大變化；但是台股開始在賣壓宣洩下，台股逆勢收黑。特別是外資今天轉買為賣，雖然只小賣 - 5 億；不過，這也表示台股最大的多方買盤已經縮手。因此，看待目前的台股… 在外資期貨多單開始鬆動下，指數短線將有修正的風險。展望明、後二天，台股跌勢預料『小浪轉大浪』，尋求短線回檔滿足點。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4944 傳奇、2439 美律、6158 禾昌、3293 鈊象、6477 安集、3037 欣興、6278 台表科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6245 立端、2444 兆勁、3324 雙鴻、2912 統一超、5288 豐祥 KY、5876 上海商… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。