【華冠投顧】缺乏新利多激勵，台股持續年線附近高檔震盪！

台股 228 休假期間，國際股市震盪，指數衝高到 10402 點，賣壓湧出，壓盤重心落在漲多個股，包括上海商銀 (5876)、台積電(2330)、光寶(2301) 等，以及金控股全面壓回，拖累大盤指數回測 10300 點的壓力，指數終場下跌 39 點，10349 作收，成交量 1375 億元。

盤面結構: 電子股跌 0.38%，金融股跌 0.57%，傳產股跌 0.28%，OTC 漲 0.46%。盤面焦點: 台積電 (2330) 今天跌 1.46%，跌破 5 日線，更將下探 10 日線。大立光 (3008)2018 年 EPS 為 181.67 元，為歷史次高，董事會預計在 4 月召開，股利分配備受各界矚目；今天股價最高達 4520 元，創下 5 個多月以來新高價。今年以來漲 48% 的上海商銀(5876)，走勢疲弱，大跌超過 3%，；其餘金融股一片綠油油，為盤面上最弱勢類股，摜壓金融指數不但跌破 5 日線，更領先大盤跌破 10 日線。不過盤面上還是有各擁題材表現股: 豐達科 (3004) 去年每股盈餘 5.72 元，擬配息 2.5 元，股價放量強漲停 90.3 元，登波段新高。美律 (2439)首季營收可望年增 72％，投信持續買超相挺，早盤放量逆漲停板。台表科 (6278)隨大陸面板客戶 8.6 代廠產能開出，LCD 控制板出貨增加，預估第 1 季營收季減率可能低於 5% 幅度，淡季不淡，股價漲近 8%。中磊 (5388)於 MWC 火力全開，連連秀出新品，獲外資、自營商買超相挺，帶動早盤股價逆漲 5.68%。

整體來說，年初迄今台股漲幅達 6% 以上，櫃買指數甚至漲幅達 10% 以上，隨著台股指數逼近 10479 點年線，短期面臨漲多回檔壓力，避開就好。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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