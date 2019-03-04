【華冠投顧】國巨，下方支撐將展現力道。

上週六，川普在保守黨政治行動會議（CPAC）上，對於強勢美元再度的抨擊，他說，我要的是對我們國家有好處的美元，目前美元它強勢到讓我們難以和他國做生意。且也射影了美聯儲主席鮑威是一位喜歡提高利率的先生。此言論，或將牽動 03/21 美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公佈利率決議之最終決策，靜觀其變。

接著本週五 03/08 重頭戲，美國 2 月季調後非農就業人口變動數據，即將登場，前值 30.4 萬人，本次預期值僅 18.5 萬。

另外上周，對於川普宣佈國家進入緊急狀態之議題，眾議院投下了否決票，接著在參議院是否會獲得通過？靜待其最終發展。若川普的計畫再次遭到挫折，美國政府仍有再次陷入停擺的危機，這有可能再次引發局勢的動盪。

大盤今日如預期的出現回檔，依據基本原則，仍可藉著壓低之機，逢低擇優佈局。依技術面觀之，加權指數目前來到大反壓區，上方 10400-10610 之間為長線重大反壓區。此區，將有回檔之機，在操作上務必以謹慎心態為之。選股可由基本面切入，擇優佈局，再配合技術面型態，位居低位區之標的；鎖定這些標的，相對風險低，贏率高。如此條件之標的仍相當多，如 2317 鴻海、4414 如興等等。

而已經連續上揚足足二個月時間的道瓊指數，目前已進入上方反壓區，預期隨時將有反轉之機。03 道瓊，觀測下方初步支撐關卡 25860-25811 之區間，此關若遭摜破，則下行力道將展現。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下方支撐區已進入，短線具上攻之機。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師