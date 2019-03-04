存錢5步驟 加速財務自由

撰文: 艾蜜莉

要達成「財務自由」的目標，必須要有能夠產生穩定現金流的資產，且此現金流要能高過我們的生活支出，屆時繼續工作便不是為了生存，而純粹是因為興趣。

想擁有能創造穩定現金流的資產，首先要有足夠的資金，而資金來源不能是借貸，因為借錢投資的風險性非常高，因此我建議每個人都應該要努力存錢以累積自己的「銀彈」，進而一步步達成財務自由的目標。以下 5 個存錢步驟，提供給小資族們參考：

步驟①：設定目標。存錢的第一步是要設定目標，建議可先設定短期目標，例如半年或 1 年後要存到多少錢，接著再拆解成每個月要存多少錢。對於剛開始存錢的人，目標不要設得太遙不可及，避免因為受挫而無法持之以恆。以生活在大台北地區的小資族為例，月薪 3 萬元以下者，建議每月可存 20%～30% 的薪資；月薪 3 萬到 5 萬元者，可以存下 30%～50% 的薪資。

設定完每月的存款率後，可以思考自己 1 年後要存到的實際金額，建議此目標要有一點野心，並透過額外的收入或獎金達到目標。例如月薪不到 3 萬元者，可設定 1 年內存下 10 萬元；月薪 3 萬至 5 萬元者，則設定 1 年存到 30 萬元；月薪超過 5 萬元者，可將目標拉高到每年存下 40 萬元。

步驟②：規劃預算。設定好目標之後，就要列出每月的生活預算。建議大家先將每月存款目標金額扣除後，再將剩餘的錢分配到生活的必要支出中，如此可督促自己思考每項支出的必要性。

步驟③：支付給自己。每個月收到薪水後，要做的第一件事情是「支付給自己」，將自己設定的月存款金額存到一個很難取用的帳戶中，例如該帳戶沒有提款卡、提款機很遙遠，或者密碼很難記等，讓自己想提款時會遇到很高的門檻。

步驟④：開源節流。設定好目標並開始執行後，也要同步尋找可以開源節流的管道，增加收入、降低支出，逐步提高存款率。開源的方式除了兼差、創作、進修以提升自己的專業能力，把家裡整理一遍也會發現許多意外之財。

步驟⑤：持之以恆。存錢的最後一步便是要持之以恆，並且不斷地重複這樣的流程，相信一段時間之後，你會發現自己的帳戶裡已經有一筆豐厚的資產了！

(本專欄僅代表專家個人觀點)

來源：《Money 錢》 2019 年 3 月

更多精彩內容請至 《Money 錢》