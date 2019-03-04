陸股券商備戰科創板 搶開戶人潮 3月下旬全天候測試

陸股科創板相關規則上週末才剛正式落地，許多投資人已經迫不及待要知道何時可以正式開戶、如何開戶等問題，券商表示，規則公布時間快於預期，由於系統尚未準備好，最快可能要 3 月底才能開戶。

從 2018 年 11 月 5 日提出，到 2019 年 3 月 1 日辦法正式落地，在上交所設立科創板並試點註冊制，只有短短的 117 天。業界傾向認為，科創板最快將在兩會前後期間啟動，預計今年下半年前後，才正式有企業會在科創板上市。

設 50 萬元投資門檻

中國證監會副主席閻慶民表示，理論上擬投資科創板的投資者已經可以開戶，經過反覆測算，科創板設立人民幣 50 萬元的個人投資門檻，不會對市場流動性產生影響。根據規則，投資者參與科創板股票交易，應當使用 A 股證券帳戶。而沒有達到 50 萬門檻的投資者，則可以通過公募基金等產品參與科創板。

目前部分券商已經開始宣傳，例如傳出華泰證券有營業部員工週末在朋友圈發佈消息稱，已接到總部通知，本週可以申請開戶。但業界人士認為，這應該不是真的可以開戶，而只是先申請登記。

預計 3 月下旬全天候測試

上交所預計 3 月下旬開始技術系統的全天候測試，測試後開戶系統就可以上線。陸媒《券商中國》報導，部分券商的科創板開戶系統已經基本開發完成，不過，為確保科創板的順利開板，券商還有大大小小約 20 套系統需要升級改造，在剩餘不足一個月的時間裡，券商和開發商都要加班趕工。

銀河證券副總裁羅黎明說，本次科創板公佈的交易規則和現有主板相比，改動的地方非常多，按上交所要求，預計在 3 月下旬開始技術系統的全天候測試，時間短導致技術系統改造的難度加大。

他舉例，稍大些的技術改造點包括：

科創板股票的指數與行情都要與主板區分，並獨立揭示，涉及全部行情軟體系統的改造； 科創板有投資者准入要求。20 個交易日的日均資產不低於 50 萬元，參與證券交易滿 24 個月； 科創板增加了盤後固定價格交易的申報方式，涉及核心交易系統和周邊交易終端的改造； 科創板增加了兩類市價訂單交易類型 “本方最優價格申報” 和 “對手方最優價格申報”，並且這兩類市價訂單允許的最高交易數量和最低交易數量與普通的競價交易訂單不一樣，系統需要分開進行控制； 對科創板特別表決權股份的支持和處理。

第 2 季或下半年有望正式開板

中泰證券首席信息官程龍表示，券商的系統要接入交易所系統進行多輪測試，由於時間緊，所以券商上半年應該都會比較忙碌。而且，由於系統是一個整體，因此測試不能只針對科創板，還需要測試修改代碼對以前的業務是否有影響，所以基本上是一個全回歸的測試。

中泰證券首席經濟學家李迅雷預測，最快可以在 7 月份看到科創板股票上市交易，年內或能看到數十家甚至上百家企業登陸科創板。

新時代證券副總裁兼首席經濟學家潘向東則認為，科創板最快將在兩會前後期間啟動，預計 2019 年二季度將會正式有科創企業在科創板正式上市。按照目前規則預計，首批企業數量將會在 3 月 4 日由發行人首次申請，由保薦人保薦並向交易所申報，上交所收到註冊申請文件後，5 個工作日內作出是否受理的決定，首批企業數量預計 3-5 家。