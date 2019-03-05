〈群益期貨〉陸股三利多過關斬將 熱度未減

觀察上證綜合指數二月日平均成交金額為 2544 億人民幣，而昨天成交金額來到 4806 億人民幣，從月線的角度量大價漲，市場熱度不減，機會就還在，中美貿易談判經歷副部長級會議、劉鶴訪美、美方代表團北京會談、中方代表團華盛頓會談，預計 3/27 舉行自去年 4 月、12 月初以來的川習第三次會談，市場預期川普與習近平將在月底簽署協議，中美貿易談判美方透露中國在國企補貼有所讓步，美國可能取消部份制裁性關稅，中國也可能提出農產品及汽車調降關稅。此為利多一。

MSCI 宣佈增加中國 A 股在 MSCI 指數中的權重並通過三步把中國 A 股的納入因子從 5% 增加至 20%，外資的提前卡位佈局，北向資金持續進場，此為利多二。

1 月社會融資數據結束了自去年２月以來減少的趨勢，表外融資由減轉增，代表前任證監會主席劉士余處理影子影行的問題已告一段落了，今年 1 月底新任主席易會滿上任，正好是破壞之後的重建，3 月 10 日後將會再公佈 2 月份社會融資數據也將會是市場關注的焦點，觀察是否只是短期週期現象，但社融擴增為利多三。

在中美雙方密集的談判，從股市的表現來看，中國是居上風的，從華為事件五眼聯盟的瓦解、川普話風的轉變，中國股市脫胎換骨，過關斬將，突破了去年 8 月美股大漲、陸股大跌的 12000 點關卡，又突破了去年 4 月首次川習會的 13000 點，與此同時，美股（標普 500 指數) 卻連去年 8 月的起漲點也過不了，資金效應及貿易合局帶來了這場淘金熱看起來還沒有歇息。

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