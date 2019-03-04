2月份中國百城房價約4成出現下跌 三、四線房價續探底

中國房市調查機構中國指數研究院公布最新「2 月份百城價格指數報告」中顯示，2 月份中國百城新建住宅平均價格為人民幣 1.47 萬元 / 平方公尺，月增 0.10%，漲幅縮小 0.12 個百分點，年增 4.62%，縮小 0.28 個百分點。

以月度數據變化來看，中國百大城市中，有 56 個城市呈現月增，房價比前一個月上漲的城市數量減少 10 個，漲幅在 1% 以上的城市有 9 個，比 1 月份減少 9 個；39 個城市出現月減，房價月減的城市數量增加 8 個，跌幅超過 1% 以上的城市有 2 個，比 1 月份增加 1 個；5 個城市房價不變。

其中，北京、上海等十大城市新建住宅均價為人民幣 2.68 萬元 / 平方公尺，月增 0.04%，漲幅較 1 月下滑 0.07 個百分點。

以年度數據變化來看，中國百大城市中，新建住宅均價較去年同期上漲 4.62%，漲幅較 1 月份縮小 0.28 個百分點。以中位數來看，中國百大城市新建住宅價格中位數為人民幣 9141 元 / 平方公尺，月增 1.02%，年增 8.77%。

該報告內容指出，房屋供給端方面，因受農曆春節假期影響，建商推案步調減緩，重要的熱門城市推案數量均有所下降。需求方面，各城市成交量有所下滑。價格方面，中國百城住宅均價月度漲幅持續下滑，大多數城市價格變化在 1% 以內。

中國指數研究院認為，展望未來，中國政府的房地產調控政策仍將以「穩」為主，在「一城一策」的要求之下，各地政府將根據自身市場情況推出合宜的政策。預估未來，房地產市場整體將保持平穩，而各城市房市變化將會出現差異。總體來看，一、二線城市房價有機會在低檔止穩，部分三、四線城市將面臨一定房屋去庫存壓力，房價有再探底的可能。

圖: 中金公司研究部，中國 60 大城市新屋銷售面積周數據

至於建商銷售情況，中國克而瑞公布 1～2 月份百大建商銷售數據，其中，TOP 10、TOP 30、TOP 50 建商銷售金額年增率分別為 - 21.4%、-18.8% 及 - 16.4%，與 1 月份的 - 23.7%、-20.2% 及 - 17.5% 相比，銷售衰退幅度有所減輕。