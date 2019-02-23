中國房市捎來好消息 蘇州土地拍賣熱度增溫

昨 (22) 日蘇州市進行 7 筆土地拍賣，其中有 6 筆住宅用地及 1 筆商業用地，合計銷售面積達 34.9 萬平方公尺，規劃建築面積則為 62.53 萬平方公尺，起標總價為人民幣 80.86 億元。

以拍賣熱度來看來，有兩筆土地拍賣超過 10 家建商競標，其中，最熱門的一筆住宅用地有 19 家建商競標，另一筆則是有 16 家。業內人士表示就報名情況看，這次蘇州土地拍賣已明顯回溫。

而這次拍賣的 6 筆住宅用地中，只有一筆 0 溢價，最高的溢價率則是 42.78%。根據統計，2018 年至今，蘇州市合計推出 100 筆住宅用地，含 22 日在內，成交溢價率超過 40% 的只有三筆。

以競爭程度來看，這次拍賣最為激烈的是編號為蘇地 2018-WG-47 的住宅用地，吸引包括佳兆業（00876.HK）、正榮地產（06158.HK）、弘陽地產（01996.HK）、旭輝集團（0884.HK）等 16 家建商競標。

其土地總用地面積為 3.20 萬平方公尺，規劃建築面積為 4.80 萬平方公尺。最終，在經過 40 分鐘、76 次喊價，由佳兆業名下蘇州市佳源華府房地產開發以人民幣 8.91 億元標得，溢價率 42.78%，成交樓地板價為人民幣 18561.5 元 / 平方公尺。

排名第二的則為蘇地 2018-WG-49 的住宅教育混合用地，該筆土地吸引 19 家建商競標，最終，經過 55 次喊價，由上海開發商大華集團以 32.14% 的溢價取得，折合樓地板價為人民幣 25813 元 / 平方公尺。

該土地出讓面積為 9.85 萬平方公尺，規劃建築面積為 15.77 萬平方公尺，起標價總價為人民幣 30.80 億元。

耗時最久的則為蘇地 2018-WG-46 的住宅土地，其最終成交價超過政府設定的市場指導總價，耗時 1 小時 03 分，經過 44 次喊價，最終由融信集團（03301.HK）旗下的上海愷垚置業買下，金額為人民幣 13.08 億元，較起標價溢價 25.4%，樓地板價約人民幣 19450 / 平方公尺。

該筆土地出讓面積 2.69 萬平方公尺，容積率 2.5，起標總價為人民幣 10.43 億元，市場指導價為人民幣 13.04 億元。

圖: wind

根據熟悉蘇州房市情況的人士指稱，雖然這次土地溢價較 2016 年最激烈時不能相比，但就參與企業數量和得標水準來看，蘇州土地市場的熱度已經起來，而一般土地市場恢復速度會早於新屋銷售市場。

圖: wind

此外，近期上海周邊市場如蘇州、嘉善、嘉興、杭州等土地拍賣，溢價率普遍略有上漲，中國同策研究首席分析師張宏偉指出，上海周邊土地市場熱度仍在，每平方公尺樓地板面積價格已較低點略有上漲，但整體仍處於低檔，性價比較高。

而依照中國指數研究院的資料顯示，三個月前的 2018 年，蘇州仍有住宅用地流標。