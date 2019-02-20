中國龍頭建商抵不住房市寒冬 1月份銷售平均衰退30%

即使在去年年底中國部份地區出現房市調控政策的鬆動後，今年開局中國房地產市場整體表現仍不理想。指標性一、二線城市持續在政策調控影響下探底，至於投機成份高的三、四線城市也出現降溫現象。除非地方政府出現大規模政策變化，否則今年大部分建商將面臨銷售額停滯，甚至下修的可能。

圖: 東方財富網。房地產指數周線。

中國克而瑞地產研究中心的統計數據顯示，春節期間，中國主要 40 多個重點監測城市房屋供應量年減 29%。此外，今年春節期間，建商折扣力道和新建案推案力道與相比去年都有所下滑。同時，建商自身銷售預期也較去年下調，沒有寄望像往年一樣由返鄉置業帶動「購屋瘋潮」。

根據克而瑞方面監測，2018 年以來中國建商讓利空間不斷縮減，但銷售業績及資金回收壓力卻逐漸增大。

自 2018 年下半年開始，建商為提升銷售業績加速去庫存，特價促銷活動明顯增加。不過，2019 春節期間，以折扣力道來看，多集中在 8.2-9.8 折之間，與去年 6.4-8.5 折的讓利幅度已明顯下降。

此外，根據中信建投分析報告統計，2019 年 1 月份百強建商銷售額達到人民幣 6610.7 億元，年減 2.6%，相比於去年 1 月份 58.4% 的年增率完全是冰與火的世界。而百強房企中，1 月份銷售額出現年衰退的有 35 家，其中，下降幅度超 30% 的達 13 家。

龍頭建商也抵擋不了這波房市寒風，銷售業績均開始出現減緩的跡象。碧桂園、萬科、中國恒大的銷售額都出現衰退，降幅在 30% 左右甚至更高。

根據公司公告，萬科一月份銷售額人民幣 488.8 億元，年減 28%。恒大則是今年 1 月份銷售額達人民幣 431.7 億元，年減 33%，而碧桂園 1 月份銷售金額約人民幣 330.7 億元，年減 52%。