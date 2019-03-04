馬斯克：特斯拉Model Y將於3月14日亮相

據外電報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 的新車款 Model Y 將於 3 月 14 日面市，預計將在洛杉磯的 Tesla Design Studio 的發表會上正式推出這款跨界 SUV。特斯拉最初於 2003 年成立，新款電動車將成為特斯拉的第五項產品。

該公司執行長馬斯克在推特上發布了這項消息，確認了新車亮相的日期。馬斯克表示，Model Y 作為 SUV，將比 Model 3 大上 10% 左右，售價預計也將增加 10% 左右，並且不會像 Model X 一樣配備鷹翼式車門。

馬斯克在推特上表示將推出 Model Y(圖: The Verge)

其他有關規格和定價的詳細資訊將在發表會當天公佈，並且特斯拉將在當天提供試乘，意味著該公司可能已經預先完成了一些生產原型。此外，馬斯克在週日也表示，特斯拉將在今年晚些時候推出電動皮卡。

上個月，馬斯克曾透露，Model Y 將有 75% 的零件與 Model 3 相同，並且將在美國內華達州雷諾市外的公司 Gigafactory 進行該款車輛的生產，預計將於 2020 年量產。特斯拉也計劃，最終在中國上海的 Gigafactory 生產 Model Y。

特斯拉在 Model Y 的預告片中只展現了簡單的黑白輪廓，不過該公司針對此款車型已討論多年。 2015 年，馬斯克曾提到了這款車，並猶豫是否要將 Model Y 與 Model 3 建構於同樣的技術平台，以便能夠按時像市場推出 Model Y，特斯拉在去年年底才確定了最終的設計。

本月早些時候，一些中國媒體猜測特斯拉也可能會在四月的上海車展中展示這款車。

上週四 (28 日) 特斯拉宣布接受訂購 35,000 美元的 Model 3，並意外宣布將開始進行全面性的網路銷售，並縮減門市，帶來實體店面的關閉潮。