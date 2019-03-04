高盛：美中談判可望依3階段進行 部分關稅可能還會保留

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年3月4號15點30分

投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 週一 (4 日) 發布報告，預測美中領袖可望在本月下旬會面，並達成某種協議，但部分的關稅可能還會保留。

高盛在報告中寫道，預期美中間的關稅可能會分階段，在某些承諾滿足後，才依次解除，並預計直到 2020 年，一些關稅還會繼續存在。

高盛表示，過去幾週以來，依據官員們的說法，美中兩國的貿易緊張局勢似乎有所改善。

去年大部分時間，美中兩國在貿易上針鋒相對，彼此互相加課關稅。經過近幾週的談判，在 2 月下旬，美國總統川普稱協議有實質進展，因此將原定 3 月 1 日起加課的關稅暫停，並預計再與中國國家主席習近平會面，以敲定最終協議。

可能依 3 階段展開

高盛預期，接下來可望依 3 個階段推進雙方的協商：

首先，雙方官員在近幾週繼續開會，以釐清一些還未決定的分歧；接著，第二階段可能是本月下旬兩國元首碰面，高盛認為，如果進展到此階段，有 75% 的可能性雙方宣布某種形式的正式協議，解決當前一些未決的爭議。

報告指出，雙方正談判兩國之間一些棘手的問題，例如對竊取知識財產權、技術轉讓和與貿易和經濟政策有關的結構改革的處罰。在這一點上，即使雙方元首見面達成協議，也還有很多額外的技術工作待完成。

高盛認為，第 3 階段的重點是協議的執行，這也是情況最不明確的部分，在此，一些關稅的稅率還會帶來許多不確定性。

美國料依執行狀況放寬關稅

根據美國貿易談判代表 Robert Lighthizer 的說法，美國將依「比例原則與單方面的行動」，來執行此部分協議。高盛指出，這代表如果美國認為中國沒有做到協議內容，可能加課新關稅，或是加大其中一些關稅的稅率。

高盛預計，美國將繼續維持當前的關稅至少短期仍有效，只有中國做到某些要求，這些關稅才會減少，但中國會迫切要求這些關稅立刻取消。

高盛認為，中國會將大部分的採購承諾，集中在農業及能源商品上，因為這些產品的差異程度較小，北京可以減少其他國家的採購，而以美國產品做為替代。

此外，高盛也在上週六報告中指出，若中美貿易摩擦繼續傳來好消息，中國離岸股票 (即 A 股以外在港上市的中國股票)，預計平均有 4% 的上漲空間。