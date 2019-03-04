美股這波牛市3月6日要過10歲生日 多空因素繼續環繞不去

10 年過去了，2009 年 3 月，美國經濟正處於經濟大衰退中。政府發布報告指出，前月失去 65 萬多個工作崗位。道瓊工業指數和標準普爾 500 指數均較 2007 年 10 月的高點下跌超過 50%。

當時華爾街和經濟面的悲觀情緒似乎沒有盡頭。

但是自那以後的 10 年，投資人面對是一片榮景。由於穩定的經濟成長和企業獲利的激增，道瓊和標普 500 指數自 2009 年 3 月 6 日觸底以來上漲超過 300%。

現在這個牛市將在 3 月 6 日接近 10 週年紀念日，有些人想知道這波行情還能走多久。在去年第 4 季的震盪後，美股今年以來一路年飆升。

這也引發了有關股市是否過於昂貴的老問題。

在去年秋天大跌之前，標普 500 指數的 2019 年預測本益比為 18 倍。但在巨額拋售後，這個數字跌至 14。但是在指數自 2019 年開年上揚 12% 之後，現在已經回到 16。

Deltec 首席投資策略師 Hugo Rogers 表示，「這次反彈重要的大事是估值已經回升。」「去年股票的確超賣，但現在它們不再便宜。」

在 2019 年強勁上揚後，預計今年的獲利成長將放緩。這部分是由於企業減稅的影響逐漸減弱。但義大利和德國的經濟疲軟，對英國脫歐的擔憂以及中國和印度經濟成長放緩也令人擔憂。

所有這些國際經濟體趨弱都可能損害道瓊指數和標普 500 指數中的大型跨國企業的獲利，像是蘋果 (AAPL-US)、開拓重工 (CAT-US)、可口可樂 (KO-US) 和寶潔 (PG-US) 等公司。

儘管聯準會 (Fed) 已經表示今年可能不會升息，但由於先前升息的影響，美國經濟和企業獲利可能開始放緩。Fed 在過去 2 年裡 7 次提高利率。這將對那些負債累累特別嚴重的企業傷害頗大。

Swan Global Investments CEO Randy Swan 表示，「市場可能正在一路走高。」「但 Fed 升息的影響可能已經造成企業損失。」

當然，牛市不像牛奶，它們沒有到期日。只要獲利和經濟持續成長，股票就會繼續攀升。