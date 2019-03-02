特斯拉宣布推出期待已久的35000美元版本平價Model 3中型轎車

電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 終於推出期待已久、起價 35000 美元的標準 Model 3 車款，並宣布將所有車輛銷售透過網站接單。

CEO 馬斯克在電話會議中表示，「內裝將比原先承諾的要好一些，」並補充說，基本價格並未將稅收優惠或省油性計算在內，這可能會進一步降低購買和擁有特斯拉的成本，「從一開始，這就是我們的目標。」

他說，「這是一輛了不起的車，以 35000 美元的價位來說，還能享受一些相當可觀的消費稅抵免。」

但馬斯克也表示，該公司今年第 1 季不會出現獲利，但他預計第 2 季「有可能」恢復獲利。

他說，「鑑於第 1 季發生了很多事情，而且我們都是一次性收費，因此將車輛運往中國和歐洲面臨很多挑戰，我們預計這樣無法獲利。但我們認為第 2 季獲是比較『可能』的。」

馬斯克表示，他預計每年 Model 3 將交車超過 50 萬輛。該公司在 2018 年以更高的價格交車了 14 萬 5610 輛 Model 3。

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該公司表示，Model 3 的基本款將具有 220 英里的續航里程，最高時速為每小時 130 英里，從 0 加速至每小時 60 英里需 5.6 秒。

特斯拉最新網頁顯示平價款 Model 3 性能和配備。（特斯拉官網）

特斯拉還改變了客戶購物體驗，允許客戶在購買之前先試駕，若在 7 天或 1000 英里內退還汽車，可獲全額退款。而且即刻開始推動所有銷售在網路和行動設備上進行，並取消或減少展示間員工。

馬斯克說：「在美國你可以在大約一分鐘內就透過手機購買汽車。」「我們還是有店面，但它們將轉變為展示間和訊息中心。」

在推動網路銷售方面，馬斯克表示特斯拉將關閉一些店面並解僱員工，這樣可以節省資金並降低汽車價格；「沒有其他辦法可想，」馬斯克說，「我也希望有其他辦法。」

該公司在 1 月宣布計劃削減 7% 的員工，因為它增加了 Model 3 的產量。

他說，在特斯拉生產出更便宜的汽車前至少還需要 2-3 年的時間，「以 35000 美元製造這款車並且維持財務能永續發展是非常困難的。」

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，特斯拉確實需要價格較低的 Model 3 來吸引它們一直瞄準的更大市場，但他們必須非常小心權衡銷售大量廉價汽車來獲取更大利潤的優缺點。

他說，「我認為這是一種平衡作法，但從長遠來看，成功的關鍵因素是推出一款價值 35000 美元的汽車，可以提供更多大眾需求，最終達到符合目標的毛利率。」

但另一位分析師認為這麼做是個錯誤，指稱這將會損害毛利率。

CFRA 的 Garrett Nelson 說，「從戰略角度來看，我們認為這是個錯誤的決定，並對這輛 35000 美元汽車的毛利率持懷疑態度。在我們看來，特斯拉應該鎖定高階電動車市場，而非心態上效法亨利福特讓所有人都買得起經濟型車輛的作法形態的大眾市場。」

他說，「上季特斯拉 Model 3、Model S 和 Model X 所有車型混合平均銷售價格約為 66800 美元，因此推出平價車款實際上會降低平均售價。如果特斯拉靠這款平價版本擁有提高銷量和產量的生產能力，情況可能會有所不同，但它們目前並沒有，而且增加產能將需要大量額外的資本投資。」

自 2016 年特斯拉發表中型轎車 Model 3 以來，就一直承諾會推出 35000 美元的平價版本。但它優先生產更高價的版本，以保持較高的獲利率。馬斯克當時為這項決定辯護說，製造低價版本無利可圖，會導致特斯拉「死亡」。