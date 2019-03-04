

◆盤勢分析

1. 在台股長假期間，美國股市受到中美貿易持續降溫，四大指數呈現高檔震盪，上周五那斯達克指數再創反彈新高，四大指數收盤漲幅介於 0.43%~0.96%。其中高科技股普遍上漲，谷歌、亞馬遜、美光、高通、NVIDIA、Apple 漲幅超過 1%，台積電 ADR 上漲 0.87%；特斯拉因推出平價版 Model 3、關閉? 下門店，主席 Musk 對外發表不期待一季度盈利，股價重挫 7.84%。

2. 台股上周三因長假效應與年線技術性反壓，盤中一度拉回五日線附近整理，但尾盤在亞股轉強帶動與 MSCI 季度調整，收盤爆量收高，終場指數下跌 2.38 點，跌幅 0.02%，收在 10389.17 點，成交金額為 1335.00 億元。

3. 櫃買指數開高震盪，雖未突破上周二盤中高點，但終場上漲 0.34%，再創波段的收盤新高價。目前年線壓力 139 點已近，加上日 KD 技術指標已自高檔向下交叉，短線指數表現空間恐將有限，個股輪漲機率大，重點類股在遊戲類與設備類。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周三台股收小紅十字線，收穩於 5 日均線。

(2) 量能：成交量微縮至 1335 億元，後續上漲仍須維持 1300 億元成交動能。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀體高檔震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 19.94 億元；外資 + 45.35 億元、投信 - 12.11 億元、自營商 - 13.30 億元。

5. 電子類股

(1) 面板族群: 由於 2409 友達搶進當紅的可折疊智慧手機領域，也帶動包括 3481 群創、3049 和鑫與 3557 嘉威等股走勢，因族群營運獲利仍不穩定，短線暫視落後補漲。

(2)NB 相關族群: 近期高股息殖利率買盤走強中，部分落後 NB 股也出現補漲，包括 2376 技嘉、2324 仁寶與 3706 神達等股走強，由於股息穩定，可長期追蹤觀察。

(3) 系統整合族群: 因業績表現佳，包括 3147 大綜、4953 緯軟和 5310 天剛等股走強，因部分個股尚有軋空壓力，因此中期可追蹤其走勢。

6. 非電子類股 (補漲型股票)

(1) 運輸族群: 因 MSCI 季度調升權重中有 2618 長榮航與 2603 長榮等，因此運輸業包括 2633 台灣高鐵等股也跟漲，短線長假效應，運輸業或有機會短線營運受益。

(2) 製鞋族群: 因將進入 Q2 旺季，買盤持續關注於此，包括 9904 寶成與 9910 豐泰等股走強，因長期營運佳，可長期做追蹤。

7. 重點訊息：

(1)MOSFET 搶手 大中杰力得利: 隨著 5G 新空中介面（5G NR）今年開始逐步進入商用，全球各大電信營運商正在加速 5G 基地台及高速網路等基礎建設，由於 5G 標準規範採用 Sub-6GHz 及毫米波（mmWave）等兩大頻段，加上傳輸速率倍增，需要大幅增加基地台天線及網路處理器，需要採用的金氧半場效電晶體（MOSFET）等功率半導體用量，是 4G LTE 基地台的 4 倍以上。法人表示，包括英飛凌（Infineon）、安森美（ON Semi）、威世（Vishay）等國際 IDM 大廠今年開出的 MOSFET 產能，已用於搶攻正在高速成長的 5G 基地台及基礎建設市場，在產能排擠效應下，IDM 大廠逐步淡出個人電腦及伺服器、消費性電子等 MOSFET 市場，也讓大中（6435）、杰力（5299）、尼克森（3317）等台廠第一季淡季不淡，第二季接單明顯回升，下半年 MOSFET 市場又將供不應求。

(2) 聯發科搶進 5Ｇ前段班: 2454 聯發科積極布局 5G 新市場，不但是電信設備大廠諾基亞（NOKIA）在芬蘭奧盧獨家合作的晶片廠商，目前雙方並已完成首輪 5G 互通測試。以目前 5G 主要晶片廠商包括高通、英特爾、三星、海思（華為）的發展時程表來看，市場認為，聯發科已經打入 5G 前段班。

