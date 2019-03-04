台股盤前─強大買盤將回籠 5G建置受惠股成電子族群亮點

台股集中市場今 (4) 日在 228 長假後首度開盤交易，證券分析認為台股在各公司陸續公布去年財報及股利之下，且加權股價指數 1 萬點之上的底部區已愈墊愈高，台股 3 月走勢將呈現「驚驚漲」格局。

同時，今天的市場焦點在於新世代的 5G 可通訊，，尤其是包括韓國的三星、陸廠的華為、OPPO、小米等手機品牌陸續發表 5G 產品機種，蘋果 5G iPhone 推出時程受關注；而聯發科 (2454-TW) 近年加大 5G 投資研發，也尋求哲 5G 通訊晶片的前段班。

同時，隨著 5G 新空中介面開始逐步進入商用，全球各大電信營運商正在加速 5G 基地台及高速網路等基礎建設，由於 5G 標準規範傳輸速率倍增，需要大幅增加基地台天線及網路處理器，需要採用的金氧半場效電晶體（MOSFET）等功率半導體用量大增。

證券分析師黃漢成指出，台北股市沿 10 日線走升， 3 月台股開盤後買盤可望大幅回籠，研判買盤主要將鎖定在 5G、AI 族群，以及陸續公布去年財報表現佳的個股。在谷公司陸續公布去年財報、股東會日期及股利之下，所形成的效應包括融券的回補效應、高殖利率個股的比價效應，有助台股 3 月走勢將呈現「驚驚漲」格局。

黃漢成並強調，外資豬年以來對於台股大舉買超，且在台指期淨多單口數也在 6 萬口以上，均為對於台股助攻的重要因子。國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股 2 月以來的表現優異，月線收紅，且 2 月表現上為一「價量齊揚」的走勢，顯示台股大盤底部區緩步向上墊高。

就上周六美國股市收盤的數據來看，道瓊指數上漲 110.32 點，或 0.43%，收 26026.32 點。標普 500 指數上漲 19.20 點，或 0.69%，收 2803.69 點。那斯達克指數上漲 62.82 點，或 0.83%，收 7595.35 點。 費城半導體指數上漲 12.93 點，或 0.96%，收 1363.13 點。

在台北重要的市場活動方面，兩年一度的台北國際工具機展今天起登場展出至 9 日，參展廠商家數增至 1230 家，而台灣報名參展廠商有友嘉集團、上銀 (2049-TW) 集團、東台 (4526-TW) 集團、台中精機、程泰 (1583-TW) 集團、高鋒 (4510-TW)、協易 (4533-TW)。台灣機械工業公會理事長柯拔希預估有台北國際工具機展助陣下，2019 年台灣工具機出口值可望年成長 5%。