研究機構：特斯拉上海廠將獲中國金融業20億美元貸款

根據 JL Warren Capital 的研究報告，特斯拉 (TSLA-US) 將由中國的銀行界籌集約 20 億美元 (超過 130 億人民幣)，用於其上海興建大型電池和汽車廠。

JL Warren 是一家總部位於紐約、以中國企業以及在中國有大量投資的美國企業為主的投資研究公司。該公司上週發表報告指出，它預計特斯拉上海 Gigafactory 的支持者將包括上海浦東發展銀行、中國工商銀行、中國建設銀行和中國農業銀行。

中國對特斯拉而言是個關鍵的成長市場，CEO 馬斯克在 1 月的最新財報電話會議上談到了該公司的計劃，「我們需要盡快讓上海工廠上線。」「這會是每年產能達到 50 萬輛以上最大的變數。我們的汽車輸入中國非常昂貴。我們要負擔進口關稅以及運輸成本，而且這裡的勞動成本更高。」

同樣追蹤在美國上市的中國企業的 JL Warren 表示，特斯拉最新融資中約 5 億美元 (33 億人民幣) 將應用於上海 Gigafactory 建設的第一階段，整個項目貸款總額約為 20 億美元。

馬斯克在第 4 季財報電話會議上表示，特斯拉將需要「約 5 億美元的資本支出才能在上海達成 3000 輛產能」。

JL Warren 表示，第一階段的融資利率可能會在 3.9%，低於中國人民銀行基準利率 4.35%。這應該有助於特斯拉的裝配線運作，以生產其最初的 25 萬輛輛低階 Model 3 型電動轎車。

特斯拉尚未公布或確認貸款細節，發言人拒絕就此事發表評論。

特斯拉過去曾對 JL Warren 的研究報告提出異議，例如在 2017 年，當時該研究公司報告指輸往中國的特斯拉汽車有 6000 輛尚未售出。該公司告訴《福布斯》，這個數據「不準確也不可信」。

據自動化技術諮詢公司 ZoZo Go 表示，自 2012 年以來，總部位於中國的汽車製造商已自中國獲得價值 600 億美元的補貼和激勵措施，以讓中國駕駛人能夠負擔得起新能源汽車。

作為一家在中國沒有製造基地的美國企業，特斯拉錯失了這些優勢。因此，今天在美國售價大約 8 萬美元的 Model S 稅後在中國售價大約為 14 萬美元。

但在當地建立一個工廠將改變這個情形，並允許特斯拉獲得補貼和激勵措施，這可能使該公司能夠在中國和全球以較低的價格生產和銷售其 Model 3。

特斯拉是唯一一家總部位於中國境外，卻能在中國建立工廠而無需與當地企業成立合資企業的美國公司。