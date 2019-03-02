歷史為證 開年2個月的升勢代表全年將繼續走高

今年前兩個月美股走勢飆升，如果歷史是面鏡子，美股應為迎接未來進一步的升勢作好準備。

LPL Financial 編製的數據顯示，在過去 27 次中出現過 25 次，當 1 月和 2 月連續上漲時，標準普爾 500 指數接下來的 10 個月都會走升。 LPL 這項數據最遠可以追溯到 1950 年。標準普爾 500 指數分別在 1 月和 2 月上漲 7.87% 和 2.97%，創下 1991 年以來的最佳開年走勢。

LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 指出，「這波反彈讓很多人感到驚訝，」「之前的大跌讓分析師嚇壞了，過度削減預測值。太多人認為 2019 年第 4 季會出現經濟衰退。現在我們看到財報獲利仍然可以實現。雖然數字不是很好看，但比那些過度調降的預測值來得好。我們也知道經濟數據有點偏弱，但相信這只是經濟數據的暫時停滯，我們認為它會變得更強。」

標準普爾 500 指數在 12 月暴跌，導致該指數創下自金融危機以來的最大年度跌幅。對經濟成長放緩的擔憂，以及對聯準會 (Fed) 貨幣政策和美中貿易談判的擔憂，推動標普指數走低。

然而，Fed 在今年稍早時發出訊號表示，在中國和美國似乎即將達成貿易協議的同時，它對升息將採取更具耐心的態度。FactSet 數據顯示，第 4 季企業獲利成長 13.08%。

今年以來，標準普爾 500 指數漲幅超過 11%。

對投資人而言，季節性因素也扮演對他們有利的利多角色。根據《股票交易員年鑑》的數據，3 月和 4 月是標準普爾 500 指數史上最好的兩個月。自 1950 年以來，標準普爾 500 指數 3 月平均上漲 1.2%，4 月上漲 1.4%。

《股票交易員年鑑》主編 Jeffrey Hirsch 說，「無論從技術面、基本面和季節面來看，一切都非常強勁，」「但在地緣政治角度方面，仍存在一些風險，但 Fed 暫停升息是個正面因素。」

LPL 的 Detrick 表示，未來 10 個月美股可能會反彈至歷史新高，但這一路上可能會非常顛簸。

他說，「我們的確認為這波牛市仍很活躍，相信 2019 年不會出現經濟衰退。所以沒錯，大盤將一路向上。但好日子差不多已經結束了。」「未來 10 個月對投資人來說困難度會更加重。」