川普警告 美中貿易協議若不夠好 他也會放棄

週四 (28 日) 川金二會宣布取消簽約《河內宣言》過後，美國總統川普於記者會中警告，如果美中貿易協議不夠好，他可能會放棄 (簽約)。與此同時，美國經濟顧問們樂觀表示，美中貿易協議方面取得了不起的進展，正準備最終版的美中貿易協議。

川普於週四記者會中表示：「他們 (北韓) 有準備簽署的文件，但現在還不是時候。(目前) 簽署任何協議都不是件好事。現在還不是時候，我寧願做對。」

川普稱無論是川金二會的協議亦或是美中簽訂的貿易協議，他都是採取相同的態度。川普提到：「我從不害怕放棄協議。如果 (美中) 協議不夠好的話，我也會對中國這麼做。」

川普稱川金二會破局主因是，金正恩要求全面解除制裁。(圖：AFP)

美國貿易團隊正馬不停蹄地準備「川習簽約峰會」，美國正考慮最早在 3 月中旬舉行這場川習峰會。

外媒引述消息人士表示，由於習近平需要在 3 月初領導全國人民代表大會，並參訪其他國家，這使得簽約峰會規劃變得複雜化。

美國財政部長姆努欽 (Steven Mnuchin) 稱，美中兩國正在製作一份長達 150 頁的文件，該文件將變成非常詳細的美中協議，但姆努欽警告說：「我們還有更多的工作要做。」

關於協議的細節，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週四稱，這項協議將使中國削減對國有企業的補貼，並在中國操縱匯市時予以披露。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週三 (27 日) 表示，仍有許多工作要做以達成貿易協議，包括納入結構性改革以及執法的機制，讓美國在中國違反規則時，得以單方面進行制衡。

庫德洛稱，美中貿易談判取得非常不錯的進展。

庫德洛表示：「進展非常好。但我們必須聽取中方的意見。當然，我們要聽取中國國家主席習近平主席的意見。我認為我們正在尋求一項非凡的歷史性協議。」