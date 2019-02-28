GDP恐下修！美國12月商品貿易逆差創歷史新高

美國商務部週三 (27 日) 公布初步報告，受到全球需求放緩和強勢美元打壓出口的影響，美國 12 月商品貿易逆差飆升 12.8% 至 795 億美元，創下歷史新高，這是第四季經濟成長放緩的又一參考依據。

美國商務部週三 (27 日) 表示，美國 12 月商品貿易逆差為 795 億美元，遠高於預期的 739 億美元。

進口加大亦是逆差擴大的原因之一，美國 12 月出口下滑 2.8% 至 1357 億美元；進口增長 2.4% 至 2152 億美元。

此外，美國商務部還公布，美國 12 月零售庫存增長 0.9% 至 6511 億美元，批發庫存增長 1.1% 至 6618 億美元。

除了最新的貿易逆差數據，早期出爐的 12 月疲軟的零售銷售、新屋開工和企業設備支出計劃報告，皆可能促使經濟學家下修第四季美國 GDP 成長率的預估，目前年化率約為 2.0%。

美國政府將於週四 (28 日) 公布第四季 GDP 報告，第三季經濟成長率為 3.4%。

週三 (27 日) 此數據出爐後，債市殖利率意外上揚，美國 10 年期公債殖利率走高。債券殖利率與價格成反比。通常 10 年期公債殖利率可視為市場對美國經濟健康狀況總體看法的代表。

10 年期公債殖利率走高。(圖：investing)

Cantor Fitzgerald 美國財政部分析師 Justin Lederer 表示：「每個人都對紐約債市舉措感到有點意外，我們感覺市場處於一個相當好的位置，數據並不支援升息。」