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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄02/27
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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4564   元翎       02/27  初上市    02/21-02/25   3400   25.00     25.00  福邦       01   02/26    255849
3207   耀勝       03/07  上櫃增資  02/27-03/05    595   11.00     11.00  台中銀     01   03/06
5386   青雲       03/08  上櫃增資  03/04-03/06    360   27.20     27.20  中國信託   01   03/07
6414   樺漢       03/08  上市增資  03/04-03/06    510  220.00    220.00  元大       01   03/07
2613   中櫃       03/08  上市增資  03/04-03/06   2375   11.80     11.80  富邦       01   03/07

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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