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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分                       姓名           目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
東元電機 法人董事代表人利用他人名義持有者 英爾國際投資  4,375,098 4,375,098 洽特定人     英毅國際投資
長興材料 董事                             楊淮焜       16,575,900   200,000 贈與         楊覲霙
長興材料 董事                             楊淮焜       16,375,900   200,000 贈與         楊覲寧
凱羿-KY  經理人                           蔡謀燦          991,000    25,000 贈與         蔡欣諭
凱羿-KY  經理人                           蔡謀燦          966,000    25,000 贈與         蔡欣庭
雷虎科技 董事                             賴春霖        5,605,445   800,000 鉅額逐筆交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分           姓名                  目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
岱稜     法人董事代表人配偶   蔡明哲之配偶           295,000    30,000 贈與         蔡捷婷
岱稜     法人董事代表人配偶   蔡明哲之配偶           265,000    45,000 贈與         蔡捷濬
岱稜     法人董事代表人配偶   蔡明哲之配偶           220,000    25,000 贈與         吳亞璇
岱稜     法人董事代表人       蔡明哲               1,150,000   100,000 贈與         蔡捷婷
台原藥   大股東               鴻盛投資             4,457,826 1,457,826 轉讓私募股票 台灣卡特爾石油
金洲海洋 經理人               陳美莉               2,576,344   400,000 一般交易
大立高   監察人               黃伯駿                 822,550   100,000 贈與         黃孟娟
大立高   監察人配偶           黃伯駿之配偶           207,221   100,000 贈與         黃孟娟
志嘉建設 法人監察人代表人配偶 葉蔡秀霞之配偶          81,687    81,687 一般交易
佳邦科技 大股東               凱美電機            20,160,231 8,000,000 一般交易
                                                                       盤後定價交易
來思達   董事                 Lifestyle Universal  6,528,000 1,200,000 一般交易
來思達   董事                 璦德國際             2,709,203 1,053,000 一般交易

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名    目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
鑫創電子 董事       柯淑萍 1,464,672   34,000 贈與 許凱妃
鑫創電子 董事       許育瑞 2,056,032   34,000 贈與 許凱凌

4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分         姓名           受讓人   目前持股 轉讓持股
欣雲天然 董事配偶           林劉玉真之配偶 弘洋投資   21,782   21,782
普惠醫工 法人董事代表人配偶 蕭清組之配偶   鄭國枝    588,049  100,000
普惠醫工 法人董事代表人配偶 蕭清組之配偶   蕭賜銀    488,049  170,000
普惠醫工 董事配偶           莊正國之配偶   莊永宏      4,814    4,814

5.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分       姓名                未轉讓股數   持有股數  申報股數
志嘉建設 董事             長宏國際開發         4,000,000 12,701,586 5,000,000
未轉讓理由：股價不理想
志嘉建設 法人監察人代表人 葉榮嘉                  81,687     81,687    81,687
未轉讓理由：股價不理想
來思達   董事             Lifestyle Universal    780,000  6,528,000   780,000
未轉讓理由：股價不理想
來思達   董事             璦德國際               780,000  2,709,203   780,000
未轉讓理由：股價不理想
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