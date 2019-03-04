[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 東元電機 法人董事代表人利用他人名義持有者 英爾國際投資 4,375,098 4,375,098 洽特定人 英毅國際投資 長興材料 董事 楊淮焜 16,575,900 200,000 贈與 楊覲霙 長興材料 董事 楊淮焜 16,375,900 200,000 贈與 楊覲寧 凱羿-KY 經理人 蔡謀燦 991,000 25,000 贈與 蔡欣諭 凱羿-KY 經理人 蔡謀燦 966,000 25,000 贈與 蔡欣庭 雷虎科技 董事 賴春霖 5,605,445 800,000 鉅額逐筆交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 岱稜 法人董事代表人配偶 蔡明哲之配偶 295,000 30,000 贈與 蔡捷婷 岱稜 法人董事代表人配偶 蔡明哲之配偶 265,000 45,000 贈與 蔡捷濬 岱稜 法人董事代表人配偶 蔡明哲之配偶 220,000 25,000 贈與 吳亞璇 岱稜 法人董事代表人 蔡明哲 1,150,000 100,000 贈與 蔡捷婷 台原藥 大股東 鴻盛投資 4,457,826 1,457,826 轉讓私募股票 台灣卡特爾石油 金洲海洋 經理人 陳美莉 2,576,344 400,000 一般交易 大立高 監察人 黃伯駿 822,550 100,000 贈與 黃孟娟 大立高 監察人配偶 黃伯駿之配偶 207,221 100,000 贈與 黃孟娟 志嘉建設 法人監察人代表人配偶 葉蔡秀霞之配偶 81,687 81,687 一般交易 佳邦科技 大股東 凱美電機 20,160,231 8,000,000 一般交易 盤後定價交易 來思達 董事 Lifestyle Universal 6,528,000 1,200,000 一般交易 來思達 董事 璦德國際 2,709,203 1,053,000 一般交易 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 鑫創電子 董事 柯淑萍 1,464,672 34,000 贈與 許凱妃 鑫創電子 董事 許育瑞 2,056,032 34,000 贈與 許凱凌 4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 欣雲天然 董事配偶 林劉玉真之配偶 弘洋投資 21,782 21,782 普惠醫工 法人董事代表人配偶 蕭清組之配偶 鄭國枝 588,049 100,000 普惠醫工 法人董事代表人配偶 蕭清組之配偶 蕭賜銀 488,049 170,000 普惠醫工 董事配偶 莊正國之配偶 莊永宏 4,814 4,814 5.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 志嘉建設 董事 長宏國際開發 4,000,000 12,701,586 5,000,000 未轉讓理由：股價不理想 志嘉建設 法人監察人代表人 葉榮嘉 81,687 81,687 81,687 未轉讓理由：股價不理想 來思達 董事 Lifestyle Universal 780,000 6,528,000 780,000 未轉讓理由：股價不理想 來思達 董事 璦德國際 780,000 2,709,203 780,000 未轉讓理由：股價不理想