肌力年齡大檢測！這動作做不到2分鐘，你已年過60

文／早安健康編輯部

你的年齡不是你的年齡？其實身體年齡可能遠超過我們的實際年齡，其中肌肉年齡就是一個很好的指標。肌肉不僅反映一個人身材健美與否，其力量的強弱在某種程度上也反映一個人的健康狀態。想知道自己的肌肉到底幾歲了嗎？現在就自我檢測一下！

肌力測試：從坐到站

Point：久保明表示，肌肉可分為白肌〈快速收縮肌〉及紅肌〈慢速收縮肌〉，比起掌管耐力的紅肌，主掌爆發力的白肌特別容易衰退。由於白肌衰退會導致肌肉不再敏捷，因此藉由測試肌肉敏捷度，能瞭解肌肉的年齡。

Step1：站立在一張椅子前，雙腳打開與肩同寬，並與椅子保持半步距離。

Step2：雙手在胸前交叉，腰部挺直，抬頭挺胸。

Step3：保持 2 的姿勢，慢慢坐下，直到碰到椅子後，再回到雙手在胸前交叉的站姿。

◎ 以 2 秒做一次的速度進行，看看自己可以持續做幾分鐘。

◎ 無法在 2 秒內做完一次，測試就算結束。

我的肌肉幾歲了？

做不到 2 分鐘：60 歲左右

做不到 3 分鐘：40～50 歲左右

超過 3 分鐘：20～30 歲左右

臀肌運動

健身教練大西仁美說明，臀大肌是人體肌肉面積最大塊的肌肉，鍛鍊好臀大肌可以緊實臀部，還能改善臀大肌無力造成的骨盆前傾問題，預防腰痛、經痛等症狀產生。

STEP1 仰躺，左腳向上方伸直，右腳膝蓋彎曲，腳掌貼平地面。

STEP2 腹部收緊，慢慢抬起腰部，感覺臀部與大腿後側的伸展，再慢慢回到 1 的動作，但身體不碰地再重覆 2 的動作，左右腳各做 10 次。

來源：《早安健康》 2019 年 3 月

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